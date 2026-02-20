SNT, 스맥 주주명부 확보… 주총 앞두고 경영권 분쟁 본격화
주주명부 열람 가처분 법원 인용
이사 6인·감사 3인 선임 요구
자사주 의결권 제한도 쟁점 부상
SNT홀딩스가 스맥을 상대로 제기한 주주명부 열람·등사 가처분 신청이 법원에서 인용됐다. 정기주주총회를 앞두고 양측 간 경영권 분쟁이 본격화할 조짐을 보인다.
SNT홀딩스는 창원지방법원으로부터 스맥 주주명부 열람·등사 가처분 신청 인용 결정을 받았다고 20일 밝혔다. 법원은 스맥에 지난해 12월 31일 기준 주주명부를 열람·등사하도록 명령했으며, 이를 위반할 경우 이행 완료일까지 하루 500만원의 간접강제금을 부과하도록 했다.
주주명부 확보는 정기주총을 앞둔 표 대결의 핵심 절차로 꼽힌다. 대주주와 우호지분 현황을 파악해 의결권 확보 전략을 세울 수 있기 때문이다. 시장에서는 이번 결정이 주총을 염두에 둔 사전 준비 단계라는 해석이 나온다.
앞서 SNT홀딩스는 지난 10일 정기주총에 이사 6인과 감사위원 3인 선임 안건을 상정해달라는 주주제안을 제출했다. 지난해 11월 투자 목적을 ‘단순투자’에서 ‘경영권 영향’으로 변경한 이후 첫 구체적 조치다. 사내이사 후보로 이병완 SNT로보틱스 대표, 김현수 SNT홀딩스 경영총괄 상무, 홍헌표 재무담당 이사를 추천했으며, 사외이사와 감사위원 후보도 함께 제시했다.
이와 별도로 SNT홀딩스는 회계장부 및 이사회 의사록 열람·등사 가처분, 의안상정 가처분, 자사주 처분 관련 의결권 행사 금지 가처분 등도 잇따라 제기했다. 특히 지난해 12월 24일 이뤄진 자사주 처분의 적법성을 문제 삼으며 의결권 제한을 요구한 점은 주총 표심에 영향을 미칠 변수로 평가된다.
SNT홀딩스는 “주주로서의 적법한 권리 행사와 주주총회의 투명성과 공정성 확보를 위한 조치”라며 “책임 있는 주주권 행사를 통해 회사의 지배구조 정상화와 기업가치 제고를 도모해 나갈 계획”이라고 밝혔다.
