파주시, 지역화폐 국·도비 168억 확보…4000억 발행 목표
경기 파주시는 경기도 내 시·군 가운데 두 번째로 많은 168억원의 지역화폐 국·도비 예산을 확보하고, 올해 ‘파주페이’ 4000억원 발행을 목표로 본격적인 확대 운영에 나선다고 20일 밝혔다.
시는 이번에 확보한 168억원을 마중물로 삼아 2026년 파주페이 발행 규모를 역대 최대치인 4000억원대로 설정했다. 확보된 예산을 효율적으로 집행해 시민 혜택을 최대한 유지하는 한편, 위축된 지역 내 소비를 끌어올린다는 방침이다.
파주시 지역화폐 발행 규모는 최근 몇 년간 가파른 증가세를 보이고 있다. 연도별 총 발행액은 2024년 2558억원, 2025년 3406억원으로 꾸준히 확대됐으며, 올해는 4000억원 달성을 목표로 하고 있다.
특히 이번 대규모 국·도비 확보는 고물가와 경기 침체로 어려움을 겪고 있는 관내 소상공인들에게 실질적인 매출 증대 효과를 가져올 것으로 기대된다. 시는 사회공헌 재원 등을 적극 활용해 다양한 소비 촉진 행사를 추진하고, 지역화폐 사용을 활성화해 목표 달성에 박차를 가할 계획이다.
시 관계자는 “파주페이를 적극 이용해 준 시민들의 착한 소비가 국·도비 예산 확보에 큰 힘이 됐다”며 “가계 부담을 덜고 소상공인 매출 증대에 기여할 수 있도록 지역화폐 활성화에 지속적으로 힘쓰겠다”고 밝혔다.
