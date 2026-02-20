‘北무인기’ 30대 대학원생 ‘이적죄’ 구속영장 청구…“국익 위협”

북한의 한국 무인기 침투 주장에 대한 진상을 규명하는 '군경합동조사 TF'가 지난달 21일 피의자 장모씨와 오모씨가 다니던 서울의 한 대학교 공대 건물을 압수수색하고 있다. 연합뉴스

북한에 무인기를 날린 혐의를 받는 30대 대학원생 오모씨에 대한 구속영장이 청구됐다.