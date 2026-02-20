‘北무인기’ 30대 대학원생 ‘이적죄’ 구속영장 청구…“국익 위협”
북한에 무인기를 날린 혐의를 받는 30대 대학원생 오모씨에 대한 구속영장이 청구됐다.
북한 무인기 침투 의혹을 수사하는 군경 합동조사 태스크포스(TF)는 20일 민간인 피의자 오씨에 대해 일반이적죄와 항공안전법 위반, 군사기지법 위반 혐의로 전날 서울중앙지검에 사전구속영장을 신청했다고 밝혔다. 검찰은 이날 구속영장을 법원에 청구했다.
경찰은 무인기 제조업체 ‘에스텔 엔지니어링’의 사내 이사로 활동한 오씨가 무인기 사업으로 경제적 이익을 얻을 목적으로 무인기를 4회 날려 성능을 시험했다고 판단했다. 무인기는 인천 강화도에서 출발해 북한 개성시와 평산군을 경유해 경기 파주시로 되돌아오도록 설정됐다.
경찰은 “이로 인해 북한의 규탄 성명 발표 등 남북 간 긴장을 조성해 대한민국 국민을 위험에 직면하게 했다”고 밝혔다. 아울러 “군의 군사 사항을 노출시키며 대비 태세에 변화를 가져오는 등 군사상 이익을 해했다고 판단했다”고 덧붙였다.
오씨 등 7명을 피의자로 수사 중인 TF가 신병 확보에 나선 것은 이번이 처음이다. 법원의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 다음 주 초에 이뤄질 전망이다.
현재 피의자는 오씨를 비롯해 무인기를 제작한 장모씨, 업체 ‘대북 전담 이사’를 자처한 김모씨, 오씨와 금전 관계가 드러난 국가정보원 8급 직원 A씨, 오씨와 학교 동창 사이로 무인기를 날릴 때 동행한 특전사 소속 B 대위 등이다.
정보사 소속 C 소령과 D 대위도 함께 입건됐다. D 대위는 무인기에 찍힌 영상을 직접 확인한 것으로 전해졌다. 정보사는 공작원들이 위장 신분증으로 취재를 빙자한 정보활동을 할 수 있도록 ‘가장 신문사’를 운용하려 오씨를 협조자로 포섭했다는 입장으로 전해졌다.
임송수 기자 songsta@kmib.co.kr
