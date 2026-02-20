넥슨, ‘아크 레이더스 공신’ 패트릭 쇠더룬드 회장 선임
일본법인 넥슨은 20일 이사회 결의를 통해 패트릭 쇠더룬드 엠바크 스튜디오 창업자를 회장(Executive Chairman of the Company)으로 선임했다.
패트릭 쇠더룬드 신임 회장은 20년 이상 게임 업계에 몸담아 온 베테랑이다. 글로벌 흥행작 ‘아크 레이더스’의 개발사 엠바크 스튜디오의 창업자이자 CEO다. 엠바크 스튜디오 설립 이전에는 일렉트로닉 아츠(EA)에서 총괄 부사장(Worldwide Studios EVP) 직을 역임하고 그에 앞서 Digital Illusions CE(DICE)의 CEO로도 재직했다. DICE가 2006년 EA에 인수되기 전까지 ‘배틀필드’ ‘미러스 엣지’ 등 다수의 성공적인 게임 프랜차이즈를 개발한 바 있다.
2018년 넥슨 이사회에 합류한 패트릭 쇠더룬드 회장은 넥슨의 장기 전략, 크리에이티브 방향, 글로벌 게임 개발 방식 등 광범위한 분야를 총괄한다. 이정헌 대표를 비롯한 경영진과 협력해 회사의 미래 성장 동력을 구상한다. 이 구조 안에서 이 대표는 쇠더룬드 회장이 설정한 전략적 방향을 실행하는 역할을 수행한다.
패트릭 쇠더룬드 회장은 엠바크 스튜디오의 CEO직을 계속 유지한다.
패트릭 쇠더룬드 회장은 “넥슨은 폭발적인 성장을 위한 모든 자산을 갖추고 있다”며 “재능 넘치는 인재, 상징적인 프랜차이즈, 두터운 이용자 커뮤니티 그리고 업계 최고 수준의 라이브 서비스 역량이 바로 그것”이라고 말했다.
또한 그는 “저와 이정헌 대표는 회사의 발전을 위한 공감대를 이루었으며, 즉시 과업에 착수할 준비가 되어있다”고 덧붙였다.
이정헌 넥슨 대표이사는 “패트릭 쇠더룬드 회장과 저는 넥슨의 혁신이라는 목표에 완벽히 뜻을 함께 하고 있다”며 “쇠더룬드 회장은 개발 스튜디오를 설립하고 최고의 인재들을 모아 글로벌 히트작을 만들어낸 검증된 리더이며 그의 역량과 경험이야말로 지금 넥슨에 가장 필요한 것이다”라고 밝혔다.
이 대표와 패트릭 쇠더룬드 회장은 다음 달 31일 개최되는 Capital Market Briefing(CMB)을 통해 넥슨의 구체적인 미래 전략을 공유한다.
