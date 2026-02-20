애기봉에 뜨는 희망의 달…김포시 ‘만월성원’ 개최
28일 정월대보름 행사 열려
전통놀이·대형 달 점등 진행
경기 김포시가 오는 28일 애기봉평화생태공원에서 정월대보름 특별문화행사 ‘만월성원(滿月成願)’을 열고 전통 민속놀이와 LED 달 점등식으로 평화와 희망의 메시지를 밝힌다.
이번 행사는 ‘달이 차면 소원을 빈다’는 동양의 달 문화를 현대적으로 재해석한 프로그램으로, 2024년 첫 개최 이후 올해로 3회째를 맞는다.
특히 북녘 땅이 한눈에 들어오는 최전방 접경지역 애기봉에서 진행되는 대형 ‘LED 달 점등식’은 김포를 대표하는 정월대보름 야간 콘텐츠로 자리잡았다는 평가를 받고 있다.
행사는 전통 체험 중심의 1부 ‘달놀이 행사’와 야간 특화 프로그램인 2부 ‘달맞이 행사’로 나뉘어 진행된다.
1부 ‘달놀이 행사’는 오전 11시부터 오후 5시까지 전망대 오픈갤러리에서 운영된다. 윷놀이, 투호, 제기차기, 신년운세 보기, 소원지 작성 등 5종의 전통 민속놀이 체험을 통해 세시풍속의 의미를 되새길 수 있도록 구성됐으며, 체험 완료 방문객에게는 부럼주머니가 제공된다.
전시관에서는 ‘애기봉 디지털 드로잉북 체험’을 통해 평화와 희망의 메시지를 그림으로 표현하는 참여형 콘텐츠도 함께 마련된다.
행사의 하이라이트인 2부 ‘달맞이 행사’는 전시관 앞 광장에서 열린다. LED 큐브 점등 퍼포먼스와 영상·조명 연출이 결합된 몰입형 프로그램을 통해 새해의 희망을 상징하는 대형 달이 애기봉의 밤하늘을 밝힐 예정이다.
사전공연으로는 울림 색소폰 앙상블이 무대를 꾸미며, 점등식 이후에는 아카펠라 그룹 ‘엑시트’ 공연과 LED 퍼포먼스팀 ‘옵티컬크루’의 빛 공연이 이어져 정월대보름의 밤을 장식한다.
행사 관계자는 “애기봉 정월대보름 달 점등식은 3년째 이어지며 시민과 관광객이 함께 만드는 참여형 평화 문화행사로 자리매김하고 있다”며 “한강하구를 바라보며 떠오르는 달빛 아래에서 가족, 이웃과 함께 소원을 나누는 뜻깊은 시간이 되길 바란다”고 말했다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사