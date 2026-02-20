민주 “장동혁 기자회견은 대국민 테러, 천지 분간 못해”
법원의 내란 재판 1심 선고에 대한 장동혁 국민의힘 대표의 기자회견과 윤석열 전 대통령의 입장 표명이 이뤄진 20일 더불어민주당은 종일 야당 상대로 십자포화를 쏟아냈다. ‘대국민 테러’ ‘일고할 가치도 없는 망언’이라는 비판이 잇따랐다.
김현정 민주당 원내대변인은 20일 페이스북 글에서 장 대표의 기자회견을 “전 국민을 상대로 정신적 충격을 가한 테러”라고 규정했다. 그는 “국민은 내란수괴를 끝까지 옹호하는 제1야당 대표를 보며 분통을 터뜨리고 손을 떨었을 것”이라며 “장 대표는 윤어게인 세력에 가스라이팅(정신적 조종) 당한 것이 분명하다”고 평가했다.
김 원내대변인은 장 대표가 회견 내내 궤변만 이어갔다며 강도 높게 비판했다. 그는 “국민이 국민의힘에 요구하는 건 정당 해산일 것”이라며 “국민의힘은 오늘부로 사실상 ‘제2의 내란’을 선택했고 장 대표가 직접 파산 선고를 내렸다”고 논평했다.
박수현 민주당 수석대변인은 전날 법원의 선고가 1심 판결에 지나지 않는다는 장 대표의 발언을 문제 삼았다. 박 수석대변인은 “판사 출신 맞느냐”며 “헌법재판소가 지난해 4월 4일 결정문에서 윤석열의 계엄 조치를 ‘헌법과 법률을 위반한 중대한 위법 행위’로 규정함으로써 법리상 계엄령에 대해 내란 성격이 있음을 명시했다”고 강조했다.
같은 날 공개된 윤 전 대통령의 입장문에 대해서도 비판이 이어졌다. 전현희 민주당 의원은 “헌법기관인 국회를 계엄군을 동원해 짓밟은 행위가 단순히 ‘군이 국회에 간 일’이라는 윤석열의 궤변은 일고의 가치도 없는 쓰레기 망언”이라며 “윤석열은 아직도 헌법을 유린한 위헌적 비상계엄을 구국의 결단이라 우기며 ‘뭉치고 일어서자’는 선동까지 서슴지 않고 있다”고 지적했다.
윤 전 대통령의 입장문이 곧 1심 판결의 문제점을 보여준다는 목소리도 나왔다. 박홍근 민주당 의원은 “지귀연 판사가 보여준 무분별한 관용은 오늘의 내란세력에 변명거리가 되고 내일의 내란세력에 희망이 될 것”이라며 “사법부가 내란 심판의 역사적 책무를 무겁게 인식하기 바란다”고 촉구했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사