엔씨 신작 ‘타임 테이커즈’, 내달 북·남미서 1차 CBT 진행
엔씨소프트가 신작 ‘타임 테이커즈’의 1차 클로즈 베타 테스트(CBT)를 진행한다.
이번 CBT는 내달 13일부터 21일까지 북·남미 8개 국가(미국·캐나다·브라질·아르헨티나·멕시코·칠레·콜롬비아·페루)를 대상으로 열린다. 엔씨는 슈터 장르 게임이 강세를 보이는 북·남미 지역의 영향력과 시장 점유율을 고려해 1차 CBT 지역으로 설정했다고 밝혔다.
CBT는 3인 1팀의 ‘트리오 모드’로 진행된다. 엔씨는 ▲미래시, 요코가와, 모르슈타트 등 다른 콘셉트의 맵 ▲타임 테이커즈의 세계관과 메인 스토리 ▲12종의 여행자(캐릭터)와 10종의 주무기 등을 이번 CBT를 통해 공개할 예정이다.
CBT는 매칭 집중도를 높이기 위해 매일 8시간씩 진행된다. 타임 테이커즈의 디스코드 채널을 통해 키를 받으면 북·남미 이외의 지역에서도 테스트 참여가 가능하다. 엔씨는 “테스트를 통해 글로벌 운영 방안과 서버 안정성을 점검하고, 이용자 피드백을 확인 후 개발에 반영할 예정”이라고 밝혔다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사