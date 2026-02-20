엔씨 신작 ‘타임 테이커즈’, 내달 북·남미서 1차 CBT 진행

엔씨소프트 제공

이번 CBT는 내달 13일부터 21일까지 북·남미 8개 국가(미국·캐나다·브라질·아르헨티나·멕시코·칠레·콜롬비아·페루)를 대상으로 열린다. 엔씨는 슈터 장르 게임이 강세를 보이는 북·남미 지역의 영향력과 시장 점유율을 고려해 1차 CBT 지역으로 설정했다고 밝혔다.