이재명 “왜 RTI만 검토?” 지적에… 금감원, 다주택 대출 대응 TF 가동
금융감독원이 20일 다주택자 대출 대응 태스크포스(TF)를 설치했다. 이재명 대통령이 기존 다주택자 대출연장·대환대출 규제 검토를 지시한 데 따른 조치다.
금감원은 이날 이찬진 금융감독원장 지시로 다주택자 대출 대응 TF를 설치해 킥오프 회의를 열었다. 은행·중소금융 부원장이 단장을 맡고, 은행리스크감독국·중소금융감독국·여신금융감독국·보험감독국 등 부서장들이 합류했다.
TF는 2주택 이상 개인이나 주택매매·임대 개인사업자 등 다주택자 관련 대출 현황을 업권별로 살필 예정이다. 예를 들어 개인이나 개인사업자 등 차주 유형별, 일시·분할 상환 등 대출구조별, 아파트·비아파트 등 담보 유형별, 수도권·지방 등 지역별로 전 금융권의 다주택자 현황을 분석할 것으로 전해졌다. 이를 토대로 현행 규제·관행·업권별 차이를 파악해 개선방안을 마련하고, 필요시 금융위원회와 국토교통부와도 협의할 예정이다.
TF는 현안의 중대성을 감안해 매주 회의를 할 것으로 전해졌다. 금감원 관계자는 “신규 취급 때와 달리 만기 연장 때 느슨하게 취급되는 다주택자 대상 대출 관련 규제를 개선할 필요가 있다”고 TF 설치 배경을 설명했다.
이 대통령은 이날 엑스(X)에 “왜 이자상환비율(RTI) 규제만 검토하나요?”라며 “대출기간 만료 후에 하는 대출연장이나 대환대출은 본질적으로 신규대출과 다르지 않다”고 썼다.
이 대통령이 지난 13일 다주택자 관련 제도 정비 필요성을 언급한 뒤 임대사업자의 만기 연장 때 심사기준이 되는 이자상환비율(RTI)을 재적용하는 방안이 유력하게 검토됐는데, RTI 조정 외에도 폭넓은 규제 수단을 검토해봐야 한다는 취지로 해석된다.
이 대통령은 그러면서 “일거에 대출을 완전히 해소하는 것이 충격이 너무 크다면 1년 내 50%, 2년내 100% 해소처럼 최소한의 기간을 두고 점진적으로 시행할 수도 있겠다”며 “신규 다주택에 대한 대출규제 내용 보고, 기존 다주택에 대한 대출 연장 및 대환 현황과 이에 대한 확실한 규제 방안 검토를 내각과 비서실에 지시했다”고 덧붙였다.
권중혁 기자 green@kmib.co.kr
