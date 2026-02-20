정병춘 “멈춰 선 고양 다시 뛰게”…고양시장 출마 선언
일자리 창출·교통 혁신 중심 도시 대전환
1기 신도시 재정비, K-콘텐츠 산업 육성
청년 창업 허브 조성, 친환경·문화 정책 강화
정병춘 더불어민주당 당대표 경제특보가 20일 경기 고양시장 출마를 선언하며 일자리 확충과 교통 혁신을 핵심으로 한 도시 대전환 구상을 밝혔다.
정 예비후보는 이날 고양시의회 영상회의실에서 기자회견을 열고 “멈춰 선 고양의 심장을 다시 뛰게 하겠다”며 “함께 잘 사는 도시, 제대로 통하는 고양특례시”를 슬로건으로 제시했다.
그는 고양의 가장 시급한 과제로 일자리 부족을 꼽으며, 시장 직속 일자리 전담 체계 구축과 창릉신도시의 자족 기능 강화를 최우선 과제로 제시했다.
특히 GTX 창릉역 일대를 청년 창업과 미래 산업 기업이 집적된 거점으로 육성하고, 서울 접근성을 활용한 기업 유치에 적극 나서겠다고 밝혔다.
공실이 늘고 있는 라페스타와 웨스턴돔은 ‘고양형 청년 창업 허브’로 재편하고, 옥외광고물 자유표시구역 지정과 미디어스퀘어 조성을 통해 관광·문화 상권으로 활성화하겠다는 구상도 내놨다.
일산테크노밸리 및 경제자유구역과 연계해 바이오·의료·K-콘텐츠 산업을 전략적으로 육성하고, 덕양구 창릉지구 자족용지와 장항동 출판단지의 용도 변경을 추진해 기업 유치 기반을 마련하겠다고 강조했다.
교통 분야에서는 내부 철도망 확충과 광역 접근성 개선을 핵심 공약으로 제시했다.
경의중앙선 증차와 고양은평선 식사·중산 연장, 인천2호선 중산 연결을 추진하고, 식사·킨텍스·가좌 구간 트램 도입과 덕은역·항동역 신설, 통일로선과 교외선 연계를 추진하겠다고 밝혔다. 백석~원흥, 관산~벽제 도로 확충과 주요 상권 공영주차장 입체화, 일산문화광장 지하주차장 건립도 약속했다.
주거 정책으로는 1기 신도시 용적률 상향과 재건축·재개발의 속도감 있는 추진을 강조했다. 원당 신청사 재추진과 백석동 별관의 공공기관 이전, AI·콘텐츠 산업 R&D 거점 조성 계획도 밝혔다. 원당·능곡 재개발과 노후 아파트 리모델링을 체계적으로 추진하고 청년·신혼부부 주거 지원을 확대하겠다고 강조했다.
교육·복지 공약으로는 학급당 인원 감축과 24시간 긴급 돌봄 체계 구축을 제시했다. 곡산역·대곡역 일대를 미래 교육 및 K-콘텐츠 중심지로 육성하고, 과학고·영재학교와 K-팝 특성화 학교 설립을 추진하겠다는 계획이다. 고양페이 인센티브 상향과 청년 기본소득 재추진, 장애인 맞춤형 일자리 확대도 포함됐다.
평화·문화 분야에서는 일산서구 일대 평화경제특구 지정과 관광·마이스 산업 활성화를 제안했다. 김대중 대통령 사저 기념관과 금정굴 평화공원 연계, 국립현대미술관 분관 유치 등을 통해 문화 산업 기반을 강화하겠다고 밝혔다.
환경 정책으로는 백석 환경시설 이전과 친환경 에너지 시설 전환, 창릉지구 도시숲 및 시민 참여형 테마공원 조성을 추진하겠다고 했다. 건물 에너지 효율화와 친환경 대중교통 확대를 통해 탄소중립 도시로 전환하겠다는 구상도 제시했다.
정 예비후보는 “고양에는 입지와 인재, 인프라라는 자산이 이미 갖춰져 있다. 부족한 것은 실행력”이라고 강조하며 “말이 아닌 결과로 증명하는 시장이 되겠다. 시민 한 사람, 한 사람의 삶이 실제로 바뀌는 변화를 만드는 데 집중하겠다”고 말했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
