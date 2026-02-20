시사 전체기사

이터널 리턴×페르소나5 컬래버 스킨 출시

입력:2026-02-20 16:04
넵튠 제공

루미아 섬에 ‘페르소나5 더 로열’이 등장한다.

넵튠은 자회사 님블뉴런이 개발한 PC 게임 ‘이터널 리턴’이 아틀라스가 개발한 JRPG 페르소나5 더 로열과 컬래버레이션을 진행한다고 20일 밝혔다.

‘페르소나’ 시리즈는 전 세계 2700만 장 이상의 판매고를 기록했으며 역사상 가장 성공한 JRPG로 꼽힌다. 페르소나5 더 로열은 2016년 발매된 원작에 새로운 스토리와 캐릭터, 시스템을 추가한 확장팩으로 메타 크리틱 점수 95점을 받았다.

양측의 컬래버 콘텐츠는 ▲조커 알렉스 영웅 등급 스킨 ▲퀸 실비아 영웅 등급 스킨 ▲바이올렛 엘레나 희귀 등급 스킨 ▲크로우 카밀로 희귀 등급 스킨 ▲팬서 라우라 희귀 등급 스킨 등 5종의 신규 스킨이다. 이밖에 이모티콘, 프로필 아이템, 로비 배경, 드론·카메라·비석 스킨들도 출시 예정이다.

님블뉴런 측은 “페르소나5 더 로열은 독창적인 화풍과 스타일리시한 연출, 개성 넘치는 캐릭터가 돋보이는 게임으로 이터널 리턴의 세계관과 캐릭터, 아이템이 가장 잘 어울리는 게임 중 하나라고 생각해 협업을 진행했다”고 말했다.

윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr

