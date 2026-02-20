“반값 생리대 · 도시락 990원”…마트 3사, 물가 압박에 초저가 승부
정부의 ‘민생물가 특별관리’ 기조에 맞춰 대형마트 3사가 반값 생리대와 990원 도시락 등을 내세우며 초저가 경쟁에 나섰다.
20일 유통업계에 따르면 정부는 최근 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관을 의장으로 한 ‘민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스(TF)’를 가동하며 생활 물가 관리에 속도를 내고 있다.
이재명 대통령은 앞선 수석보좌관회의에서 생리대, 설탕, 밀가루, 교복 등 생활 밀착 품목을 직접 언급하며 “장바구니 물가 안정이 곧 민생”이라고 강조했다. 특히 해외 제품과 비교해 국내 제품 가격이 40% 가까이 비싸다고 지적하며 “기본적 품질을 갖춘 저가 생리대는 왜 생산하지 않느냐”고 공개적으로 언급했다.
이 같은 발언 이후 생리대는 곧바로 대형마트 할인 행사의 전면에 등장했다. 이마트는 지난 19일부터 25일까지 생리대 50여 종을 5000원 균일가에 판매한다. 전체 대상 상품의 약 80%가 정상가 1만원 이상 제품으로, 평균 할인율은 50%를 웃돈다. 일부 제품은 최대 70%까지 할인된다. 이마트는 자체 마진을 축소하고 대량 매입을 통해 평소 1주일 판매량의 3배 수준인 약 25만 개 물량을 선제적으로 확보했다. 이와 함께 신학기 용품과 축산물 할인 행사도 병행해 장바구니 부담 완화에 나섰다.
홈플러스는 외식 물가 상승에 지친 소비자를 겨냥해 ‘초저가 도시락’을 선보였다. 지난 19일부터 이틀간 정가 4990원인 ‘홈플델리 도시락’ 2종을 990원에 한정 판매했다. 총 4만 팩이 준비된 이 도시락은 최근 1000원을 넘어선 컵라면이나 김밥 한 줄보다 낮은 가격으로 집객 효과를 노렸다. 이와 함께 ‘AI 물가안정 프로젝트’를 통해 미국산 소고기와 채소류 등을 멤버십 혜택과 연계해 반값 수준에 제공하고 있다.
롯데마트는 오는 3월 3일 ‘삼삼데이’를 앞두고 20일부터 25일까지 수입 돼지고기 특가 행사인 ‘끝돼 데이’를 진행한다. 롯데슈퍼와의 통합 소싱을 통해 전년 대비 2배 수준인 약 200t의 캐나다산 돼지고기 물량을 확보했다. 이를 바탕으로 엘포인트 회원에게 삼겹살과 목심을 100g당 990원에 판매한다.
유통업계 안팎에서는 이 같은 초저가 행사가 정부의 물가 관리 기조에 대응한 단기 할인 성격이 강하다는 평가가 나온다. 마케팅 비용과 판촉비를 투입해 일정 기간 가격을 낮추는 방식인 만큼 행사 종료 이후 가격이 평상시 수준으로 돌아갈 것으로 보인다.
