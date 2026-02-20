시사 전체기사

BMW CEO “독일 車기업, 中 시장 외면하면 미래 위태”

입력:2026-02-20 15:39
올리버 치프제 BMW 최고경영자(CEO). AFP연합뉴스

독일 자동차 업체 BMW의 올리버 치프제 최고경영자(CEO)가 독일 총리의 방중을 앞두고 중국 시장의 중요성을 강조했다.​

20일 로이터 통신에 따르면 치프제 CEO는 지난 19일(현지시간) 인터뷰에서 “독일 자동차 기업들이 세계 최대 자동차 시장인 중국을 외면한다면 미래의 경제적 성공이 위태로워질 것”이라고 말했다.​

치프제 CEO는 다음 주 프리드리히 메르츠 총리가 이끄는 경제사절단과 함께 중국을 방문할 것으로 알려졌다.​

이번 방문은 유럽 최대 경제국인 독일이 대중 관계를 어떻게 설정할지를 가늠할 중요한 계기로 평가된다.​

치프제 CEO는 “복잡한 글로벌 도전은 협력을 통해서만 해결할 수 있다”며 “총리의 이번 방중은 대화와 협력을 강화하겠다는 강력한 신호를 보내는 것”이라고 말했다.​

그는 특히 “중국의 거대한 시장 규모와 혁신 잠재력을 외면하는 것은 글로벌 성장과 경제적 성공의 중대한 기회를 놓치는 것과 같다”고 강조했다.​

BMW, 폭스바겐, 메르세데스 벤츠 등 독일 자동차 업체에 중국은 주요 수익원 중 하나였으나 최근 들어 판매 감소로 어려움을 겪고 있다.​

전기차 보조금 정책을 발판으로 한 중국 브랜드의 급성장과 함께 치열한 경쟁 속에 점유율이 하락하는 추세다.​

치프제 CEO는 “혁신과 진보는 고립에서 나오지 않는다”며 “개척 정신과 개방적 태도, 글로벌 전문성이 결합할 때 가능하다”고 덧붙였다.​

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

