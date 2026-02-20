네이버페이 결제·예약 오류 “해킹 아닌 DB 장애로 발생”
지난 19일 발생한 네이버페이 결제 오류는 외부 해킹 공격이 아닌 내부 시스템 문제로 확인됐다.
20일 IT 업계에 따르면 네이버페이 결제 과정에서 19일 발생한 오류는 외부 해킹이 아닌 내부 자체 데이터베이스(DB) 관련 장애 때문으로 파악됐다.
네이버파이낸셜 측은 서버 업데이트 과정에서 DB 설정에 일시적인 오류가 생겼을 뿐, 외부 침입 흔적은 없다고 설명했다.
이날 오류로 인해 페이 이용자들은 해당 서비스로 결제나 예약을 시도할 때마다 실패 오류 메시지가 나타나 한때 불편을 겪었다.
온라인 쇼핑몰 결제와 네이버 예약 등을 이용하려던 고객들의 문의가 빗발쳤으나 현재는 복구가 완료되어 정상 서비스 중이다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사