‘이재명의 입’ 김남준, ‘계양을’ 출마 위해 사직…“새 도전, 성과 낼 것”
성남시부터 이 대통령 뜻 대변
靑서 제1부속실장-대변인 거쳐
김남준 청와대 대변인이 6·3 지방선거에서 이재명 대통령의 전 지역구로 보궐선거가 치러지는 인천 계양을에 출마하기 위해 20일 사직서를 제출했다.
김 대변인은 이날 청와대에서 기자들을 만나 “오늘 사직서를 제출했다. 사실상 마지막 출근”이라며 “(계양을 출마란) 새 도전을 앞두고 있는데, 성과를 낼 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.
김 대변인은 2014년 성남시 대변인으로 이재명 사단에 합류한 뒤 경기도청에선 언론비서관을 맡는 등 ‘이재명의 입’으로 불렸다. 더불어민주당에선 당대표 비서실 정무조정부실장직을 수행하며 이 대통령의 의중을 대변하고 일거수일투족을 챙겼다. 지난해 6월 대선 승리 이후엔 대통령 제1부속실장으로 약 4개월 근무한 뒤 대변인으로 보직을 옮겨 활동해왔다.
인천 계양을은 이 대통령의 직전 지역구였던 만큼 측근인 김 대변인의 출마가 상징적으로 비춰질 전망이다. 김 대변인은 특히 이번 출마를 통해 이 대통령의 국정을 국회에서 뒷받침하겠다는 의지가 강한 것으로 알려졌다.
김 대변인은 지난 12일 국민일보와 인터뷰에서 “올해는 이재명정부 성과가 온전히 평가받게 되는 한 해”라며 “정부가 성과를 내게 하기 위해 제게 주어진 소명이 무엇인지 고민하고 있다”고 밝힌 바 있다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사