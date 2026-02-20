고개 드는 위헌정당 심판론… 與 “내란동조정당 본모습 드러낼 것”
윤석열 전 대통령의 내란 혐의 1심 선고를 계기로 국민의힘을 겨냥한 위헌정당해산심판 논의가 다시 고개를 들고 있다. 여권 일각에서는 정당 차원의 책임론을 제기하며 정부의 심판 청구를 촉구하고 있지만, 향후 특검 수사 결과와 정당법 개정 논의 등 변수가 추진에 영향을 줄 수 있다는 전망도 나온다.
한 여권 관계자는 20일 국민일보에 “내란과 관련해 특정 정치세력이 이를 비호하거나 극단적인 목소리로 사회를 혼란스럽게 했다면 헌법적 책임 논의가 불가피하다”며 “윤 전 대통령 선고를 계기로 정당 책임 문제를 다시 검토해야 한다는 목소리도 있다”고 말했다.
이같은 주장은 장동혁 국민의힘 대표가 이날 기자회견에서 ‘절윤’을 사실상 거부한 것을 계기로 한층 표면화됐다. 박수현 민주당 수석대변인은 최고위원회의 직후 기자들과 만나 “국민의힘은 오늘로써 위헌심판 청구 대상 정당임이 분명해졌다”며 “아무리 당명을 바꿔도 국민은 그 포장지를 뜯어내고 내란동조 정당의 본모습을 여실히 드러낼 것”이라고 강조했다.
지난 9일 서왕진 조국혁신당 원내대표 역시 국회 본회의 비교섭단체 대표연설에서 “여전히 국회 의석의 3분의 1을 차지하는 극우내란 본당 국민의힘의 존치 문제를 해결해야 한다”며 법무부에 정당해산심판 청구를 촉구하는 진정서를 제출했다고 밝혔다. 국민의힘의 정치 행태가 헌법 제8조 4항이 규정한 ‘민주적 기본질서 위배’ 요건에 해당할 수 있다는 판단에서다.
다만 현행 헌법 체계상 정당 해산은 정치적 주장만으로 성립하기엔 어렵다. 국회나 정당, 시민단체는 직접 해산심판 청구권을 갖지 못하고, 정부만이 헌법재판소에 심판을 청구할 수 있다. 헌법에 따르면 정당의 목적이나 활동이 민주적 기본질서에 위배될 경우 정부가 헌재에 해산심판을 청구하도록 돼 있다. 법조계에서는 정당 지도부 또는 조직 차원의 위헌 활동과 민주주의 체제에 대한 구체적 위험성이 입증돼야 한다는 점에서 문턱이 매우 높다고 본다. 헌재가 정당 해산을 인용한 사례도 2014년 통합진보당 사건이 유일하다.
특검 수사는 핵심 변수다. 내란 관련 추가 수사를 통해 정당의 조직적 관여 여부가 새롭게 드러날 경우엔 정당 책임론이 다시 힘을 받을 수 있다. 한 민주당 의원은 “수사를 통해 계엄해제 표결에 참석하지 않은 야당 의원들에게도 법적 책임을 물어야 한다”며 “정당 해산 요건을 위한 절차적 검토를 거쳐 ‘윤어게인’이 더이상 정당에 남아 있지 않도록 해야 한다”고 말했다.
윤예솔 송경모 기자 pinetree23@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사