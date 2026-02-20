고개 드는 위헌정당 심판론… 與 “내란동조정당 본모습 드러낼 것”

국민의힘 장동혁 대표가 12일 국회에서 이재명 대통령과의 오찬에 불참하는 것과 관련해 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스

특검 수사는 핵심 변수다. 내란 관련 추가 수사를 통해 정당의 조직적 관여 여부가 새롭게 드러날 경우엔 정당 책임론이 다시 힘을 받을 수 있다.