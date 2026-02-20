시사 전체기사

尹 “빈총 들고 하는 내란 보셨냐” 주장 배척한 재판부 “시민은 구분 못해”

입력:2026-02-20 15:12
수정:2026-02-20 15:19
공유하기
글자 크기 조정

윤석열 전 대통령의 내란우두머리 혐의에 대해 무기징역을 선고한 1심 재판부가 “빈총 들고 하는 내란을 본 적 있느냐”는 윤 전 대통령 측의 주장에 대해 “해당 총에 삽탄이 되어 있는지 빈총인지 알 수 없으므로 빈총이라는 이유로 폭행·협박이 아니라고 볼 수 없다”고 판결문에서 지적한 것으로 나타났다.

국민일보가 20일 확보한 윤 전 대통령의 내란우두머리 혐의 판결문에서 서울중앙지법 형사합의25부(재판장 지귀연)는 윤 전 대통령의 이 같은 주장에 대해 “상대방으로서는 해당 총에 삽탄이 되어 있는지 빈총인지 알 수 없으므로, 빈총이라는 이유로 폭행·협박이 아니라고 볼 수 없다”며 “군인들의 무장상태가 최소한의 수준이었더라도 그러한 사정은 가장 넓은 의미(최광의)의 폭행·협박을 인정함에 아무런 방해가 되지 않는다”고 반박했다.

윤 전 대통령은 재판 기간 내내 “총알 없는, 빈 총 들고 하는 내란을 보셨냐”며 자신의 혐의를 부인해왔다. 내란죄에서의 폭동은 ‘다수인이 결합해 한 지방의 평온을 해칠 정도의 위력을 행사하는 것’으로 충족되는데, 윤 전 대통령은 자신의 비상계엄 선포가 ‘평화적 계엄’이므로 내란죄가 성립하지 않는다고 주장해왔다.

재판부는 전날 윤 전 대통령에게 무기징역을 선고하면서 “윤 전 대통령은 범행을 직접, 주도적으로 계획했고 많은 사람을 범행에 관여시켰다”며 “비상계엄으로 인해 막대한 사회적 비용이 초래됐고, 윤 전 대통령이 그 부분에 대해 사과의 뜻을 내비치는 모습을 찾아보기 힘들다”며 양형 이유를 밝혔다.

다만 재판부는 “아주 치밀하게 (비상계엄) 계획을 세운 것으로 보이지는 않는다. 대부분 계획이 실패로 돌아갔다”고 했다. 이어 “(윤 전 대통령이) 물리력의 행사를 최대한 자제시키려 했던 사정도 보인다”며 “실탄 소지나 직접적인 물리력, 폭력을 행사한 예는 거의 찾아보기 어려웠다”고 설명했다. 윤 전 대통령이 전과가 없다는 점과 장기간 검사로 재직한 점, 65세의 고령이라는 점도 양형에 유리한 요소로 참작했다고 재판부는 부연했다.

박재현 기자 jhyun@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“해산물 28만원?” 여수시 발칵…허위 ‘바가지 영상’ 강력 대응
尹, 무기징역 후 첫 끼 ‘미역국·떡갈비’…당분간 구치소 생활
‘저속노화’ 정희원 박사 스토킹 혐의 女연구원 檢송치
“미쳤다니, 그게 정상입니까?” 채현일, 유시민 비판글
여자 컬링, 예선 최종 5위…준결승행 무산
피겨 이해인 210.56점…쇼트·프리·총점 ‘시즌 베스트’
프리 시즌 최고점 신지아 “다음 올림픽 욕심 커져”
[ㅇㅌㅂ] (말) 비우니 (마음) 채워지네… 무자극 콘텐츠의 반전
국민일보 신문구독