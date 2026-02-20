尹 “빈총 들고 하는 내란 보셨냐” 주장 배척한 재판부 “시민은 구분 못해”
윤석열 전 대통령의 내란우두머리 혐의에 대해 무기징역을 선고한 1심 재판부가 “빈총 들고 하는 내란을 본 적 있느냐”는 윤 전 대통령 측의 주장에 대해 “해당 총에 삽탄이 되어 있는지 빈총인지 알 수 없으므로 빈총이라는 이유로 폭행·협박이 아니라고 볼 수 없다”고 판결문에서 지적한 것으로 나타났다.
국민일보가 20일 확보한 윤 전 대통령의 내란우두머리 혐의 판결문에서 서울중앙지법 형사합의25부(재판장 지귀연)는 윤 전 대통령의 이 같은 주장에 대해 “상대방으로서는 해당 총에 삽탄이 되어 있는지 빈총인지 알 수 없으므로, 빈총이라는 이유로 폭행·협박이 아니라고 볼 수 없다”며 “군인들의 무장상태가 최소한의 수준이었더라도 그러한 사정은 가장 넓은 의미(최광의)의 폭행·협박을 인정함에 아무런 방해가 되지 않는다”고 반박했다.
윤 전 대통령은 재판 기간 내내 “총알 없는, 빈 총 들고 하는 내란을 보셨냐”며 자신의 혐의를 부인해왔다. 내란죄에서의 폭동은 ‘다수인이 결합해 한 지방의 평온을 해칠 정도의 위력을 행사하는 것’으로 충족되는데, 윤 전 대통령은 자신의 비상계엄 선포가 ‘평화적 계엄’이므로 내란죄가 성립하지 않는다고 주장해왔다.
재판부는 전날 윤 전 대통령에게 무기징역을 선고하면서 “윤 전 대통령은 범행을 직접, 주도적으로 계획했고 많은 사람을 범행에 관여시켰다”며 “비상계엄으로 인해 막대한 사회적 비용이 초래됐고, 윤 전 대통령이 그 부분에 대해 사과의 뜻을 내비치는 모습을 찾아보기 힘들다”며 양형 이유를 밝혔다.
다만 재판부는 “아주 치밀하게 (비상계엄) 계획을 세운 것으로 보이지는 않는다. 대부분 계획이 실패로 돌아갔다”고 했다. 이어 “(윤 전 대통령이) 물리력의 행사를 최대한 자제시키려 했던 사정도 보인다”며 “실탄 소지나 직접적인 물리력, 폭력을 행사한 예는 거의 찾아보기 어려웠다”고 설명했다. 윤 전 대통령이 전과가 없다는 점과 장기간 검사로 재직한 점, 65세의 고령이라는 점도 양형에 유리한 요소로 참작했다고 재판부는 부연했다.
박재현 기자 jhyun@kmib.co.kr
