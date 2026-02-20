대전 목원대 학위수여식…설립자 ‘AI 축사’ 눈길
대전 목원대의 설립자인 고(故) 도익서 박사(Charles D. Stokes)가 인공지능(AI)을 활용한 영상에 등장해 졸업생들에게 축하 메시지를 보냈다.
목원대는 20일 교내 채플에서 2025학년도 전기 학위수여식을 열고 학사 1312명, 석사 152명, 박사 94명 등 1558명에게 학위를 수여했다.
이날 행사에서 85세의 나이로 미술학사 학위를 취득한 이군자씨가 이희학 총장으로부터 공로상을 받았다. 이씨는 2024년 편입 후 학기 중 경기 평택시에서 대전까지 왕복 7시간을 통학하며 학업을 마쳤다.
1997년 세상을 떠난 도익서 박사의 영상축사도 상영돼 눈길을 끌었다. 41초 분량의 영상에서 도익서 박사는 “졸업을 진심으로 축하하고 축복한다”며 “꿈을 마음껏 펼치기를 바란다”고 졸업생들을 격려했다.
목원대 관계자는 “설립자의 생전 모습과 음성을 AI로 구현해 축하 메시지를 전하는 방식으로 졸업생들에게 도전의 메시지를 전했다”고 설명했다.
행사 운영에도 AI 기술이 활용됐다. 목원대는 AI 통역 프로그램을 적용해 주요 발언을 영어·중국어·베트남어 등으로 실시간 번역해 자막으로 제공했다.
이철 학교법인 감리교학원 이사장은 “인생을 이끄는 것은 높이와 크기가 아니라 ‘어떤 가치를 품고 사느냐’라는 것”이라며 “사람과 사람의 만남 속에서 사랑의 열매가 맺히는 삶이 되길 바란다”고 말했다.
이희학 총장은 “오늘은 수년의 성실이 결실을 맺는 날”이라며 “변화 앞에서 도전하고 함께하는 가치를 지키며 배움을 멈추지 않는 사람으로 성장하길 바란다”고 전했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
