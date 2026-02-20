법원 “윤석열, 장황하고 과장된 표현 많아”… 2차 계엄 준비 사실도 인정
법원은 지난 19일 윤석열 전 대통령의 내란우두머리 혐의를 유죄로 인정하고 무기징역을 선고하며 윤 전 대통령의 진술들이 “장황하고 과장이 많아” 신뢰할 수 없다는 판단을 판결문에 담았다. 법원은 이를 토대로 윤 전 대통령이 12·3 비상계엄 당시 국회에 투입된 이진우 전 수도방위사령관에게 ‘결의안이 통과되었다고 하더라도 내가 두 번, 세 번 계엄하면 되니까 너네는 계속해라’고 말한 사실을 인정했다.
20일 국민일보가 확보한 1234쪽 분량의 판결문에서 서울중앙지법 형사25부(재판장 지귀연)는 “피고인 윤석열이 2024년 12월 4일 오전 1시 13분경 이진우에게 ‘지금 190명이 들어와서 의결을 했다고 하는데 실제로 190명이 있는지도 확인도 안 되는 것이니까 계속해라’, ‘내가 선포하기 전에 병력을 미리 움직여야 한다고 했는데 다들 반대를 해가지고 일이 뜻대로 안 풀렸다.’, ‘결의안이 통과되었다고 하더라도 내가 두 번, 세 번 계엄하면 되니까 너네는 계속해라’라는 취지의 지시를 한 사실이 인정된다.”고 밝혔다. 윤 전 대통령이 계엄 해제 표결 뒤에도 2차 계엄을 검토한 사실을 인정한 것이다.
당시 이 전 사령관의 수행부관이었던 오상배 대위는 수사기관과 법정에서 이같은 내용의 통화가 두 사람 사이에서 오간 걸 들었다고 진술한 반면 윤 전 대통령은 이를 부정했다. 법원은 오 대위의 진술을 신뢰할 만하다고 판단했다.
재판부는 판단 이유를 설명하며 “법원이 지켜본 피고인 윤석열의 말할 때의 특징, 화법, 톤, 내용 등 여러 가지를 살펴보면, 어떤 말을 할 때 짧고 간단하게 하기 보다는 머릿속에 떠오르는 여러 가지 생각을 섞어가면서 말을 하고 실제 뜻하려는 바보다 다소 장황하고 과장되게 표현을 하는 경향이 있는 것으로 보인다”고 지적했다. “윤 전 대통령이 계엄 당시 상황을 자세히 기억하고 있지 못할 가능성이 높다”는 것이 재판부의 판단이다.
또 재판부는 “오상배의 진술은 (당시 운전 부관이었던) 이모씨의 진술에도 부합하고, 수사기관에서부터 일관되며, 직접 경험하지 않고는 진술할 수 없을 정도로 구체적이고, 오상배가 위증의 벌을 감수하면서까지 피고인 윤석열에게 특별히 불리하게 진술할 이유도 없으므로, 믿을 만하다”고 덧붙였다.
윤준식 박재현 기자 semipro@kmib.co.kr
