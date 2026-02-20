정덕영, 양주시장 예비후보 등록…현충탑 참배 첫 행보
“시민이 주인인 양주 만들겠다”
정덕영 전 양주시의회 의장이 20일 양주시장 선거 예비후보로 등록하고 복지·문화예술·교육·교통을 아우르는 경기북부 중심도시 구상을 내놓으며 본격적인 선거 행보에 돌입했다.
정 예비후보는 이날 오전 양주시선거관리위원회를 방문해 예비후보 등록을 마쳤다. 그는 등록 직후 양주시 현충탑을 찾아 순국선열과 호국영령에 대한 참배로 공식 일정을 시작하며 강한 출마 의지를 밝혔다.
정 예비후보는 현충탑에서 헌화와 분향을 마친 뒤 “조국을 위해 헌신한 순국 영령들의 희생을 가슴에 새기며, 그분들이 지켜낸 이 양주를 더욱 안전하고 살기 좋은 도시로 만드는 것이 우리 세대의 책임”이라며 “시민을 하늘같이 섬기고 진정으로 소통하는 시민 중심의 복지·문화예술·교육·교통 중심도시로 도약시키겠다”고 강조했다.
이어 “이재명 대통령, 정성호 법무부 장관과 긴밀히 호흡을 맞춰 능력 있는 여당 시장으로서 양주 발전을 이끌겠다”고 밝혔다.
정 예비후보는 양주시의회 의장을 역임하며 지역 행정과 의정 활동 전반에 대한 경험을 쌓아왔다. 재임 기간 동안 시민과의 직접 소통을 최우선 가치로 삼아왔다는 점을 강조하며, 이번 선거에서도 ‘시민이 주인인 양주’를 핵심 비전으로 제시했다.
그는 주요 공약으로 ▲복지 인프라 확충 ▲문화예술 중심도시 조성 ▲광역교통망 개선 ▲지역 균형개발 등을 제시했다. 특히 경기북부 거점도시로의 도약을 목표로 교통 접근성 강화와 정주 여건 개선에 정책 역량을 집중하겠다는 구상이다.
정 예비후보 측은 예비후보 등록을 시작으로 시민 의견을 직접 청취하는 ‘경청 투어’와 민생 현장 방문을 이어가며 정책 구체화에 나설 계획이라고 밝혔다.
