코스피, 사상 최초 5800선 돌파…하이닉스 6% ↑
간밤 미국 증시가 주춤했음에도 코스피가 장중 2% 넘게 오르며 사상 최초로 5800선을 넘어섰다. SK하이닉스가 6% 급등하며 상승세를 이끌었다.
20일 오후 2시44분 현재 코스피는 전일 대비 125.6포인트(2.2%) 오른 5802.86을 기록 중이다. 장중 한때 5809.91까지 올랐다.
이날 19.64포인트 상승 출발한 지수는 개장 3분여만에 5700선을 넘어섰고 오후 들어서도 상승폭을 확대하며 사상 최고가 랠리를 이어가고 있다. 간밤 뉴욕증시가 일제히 하락 마감했음에도 아랑곳하지 않는 모양새다.
기관 투자자 중심의 매수세가 유입되며 지수가 힘을 받고 있는 형국이다. 이 시각 현재 유가증권시장에서 개인은 2101억원을 순매수 중이다. 외국인과 기관은 각각 1217억원, 918억원을 순매도하고 있다.
시총 대장주인 삼성전자가 약보합권에 머물고 있는 반면 SK하이닉스는 6% 가까이 뛰고 있다. 그외 한화에어로스페이스(9.23%), 두산에너빌리티(6.20%), HD현대중공업(4.53%) 등이 급등세다.
같은 시간 코스닥 지수는 6.64포인트(0.57%) 내린 1154.07을 기록 중이다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
