전국 러닝 열풍의 새 바람 ‘저스트 런텐’ 주목
국내 러닝 인구 1000만명 시대 10㎞에 특화한 러닝 플랫폼 ‘런텐(RunTen)’이 안전성과 기록 경쟁을 앞세워 전국 단위 확산에 나서며 새로운 러닝 문화로 주목받고 있다.
대한육상연맹과 업계에 따르면 국내 러닝 인구는 1000만명에 육박하고, 주말마다 전국 각지에서 크고 작은 마라톤 대회가 열리고 있다. 이러한 흐름 속에서 10㎞ 단일 거리에 집중한 러닝 플랫폼 ‘런텐’이 차별화 전략으로 빠르게 존재감을 키우고 있다.
런텐은 ㈜러닝브레이커가 운영하며, 전국러닝협회 주관 아래 전국 ‘러닝 성지’를 순회하는 10㎞ 대회를 개최하고 있다. 지난해 대전을 시작으로 올해 상반기에만 세종, 청주, 성남, 남양주, 대구, 광주 등 전국 8개 도시에서 대회를 기획했으며, 대부분 조기 마감될 만큼 호응을 얻고 있다.
런텐의 핵심 경쟁력은 ‘안전한 10㎞’다. 기존 마라톤 대회의 병목 현상과 차량 통제 문제를 최소화하기 위해 차량 통제가 필요 없는 하천변 중심 코스를 활용한다.
업힐이 거의 없는 평지 위주 코스를 설계해 초보 러너도 부담 없이 참여할 수 있도록 했다. 5㎞ 참가자에게도 공식 기록 측정을 제공하고, 현장에서는 골드바·가민 워치 등 100명 이상을 대상으로 한 경품 추첨을 진행해 축제 분위기를 더한다.
홈페이지에서는 10㎞ 전국 랭킹 시스템을 운영해 기록 경쟁과 재참가 동기를 동시에 자극하고 있다. 플랫폼의 또 다른 특징은 10㎞ 기록 기반 ‘티어 시스템’이다. 참가자는 기록에 따라 치타족, 홀스족, 울프족, 터틀족으로 구분된다. 대회 당일 같은 티어 참가자끼리 출발하도록 설계해 실력에 맞는 경쟁 환경을 조성하고, 출발선 혼잡을 줄이는 효과도 거두고 있다.
윤세준 러닝브레이커 대표는 “러닝은 평생 운동인 만큼 장기간 지속 가능한 거리가 중요하다”며 “5㎞는 조깅에 가깝고, 하프·풀코스는 신체 부담이 큰 만큼 10㎞가 가장 적정한 러닝 기준”이라고 강조했다. 플랫폼명 ‘Run+Ten’ 역시 이 같은 철학을 반영했다는 설명이다.
하프마라톤과 풀코스 중심으로 형성된 국내 마라톤 문화 속에서, 러닝 초심자가 빠르게 유입되는 현 시점에 10㎞에 집중한 전략은 시의적절하다는 평가가 나온다. 비교적 짧지만 성취감을 느낄 수 있는 거리, 기록 경쟁이 가능한 표준화된 종목이라는 점이 대중성과 전문성을 동시에 확보했다는 분석이다.
런텐은 지역 경제 활성화 효과도 내세운다. 주말 대회를 계기로 참가자와 가족 단위 방문객이 지역 명소와 음식점을 찾으면서 소비가 발생하고, 이를 통해 개최 도시 상권에 활력을 불어넣고 있다는 설명이다.
현재 전용 앱을 운영 중인 런텐은 향후 지역 러닝 문화 확산과 전국 단위 10㎞ 생태계 구축에 박차를 가할 계획이다.
