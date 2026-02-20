경찰, 색동원 압수수색…정부 보조금 유용 의혹
경찰이 보조금 유용 의혹을 받는 인천 강화군 중증 장애인 거주시설 ‘색동원’에 대한 강제수사에 착수했다.
20일 경찰에 따르면 서울경찰청 금융범죄수사대는 이날 인천 강화군 소재 색동원 등에 대해 압수수색을 진행했다. 이번 압수수색은 색동원의 정부 보조금 유용 의혹과 관련된 것으로 전해졌다.
경찰은 색동원이 연간 약 10억원 규모의 보조금을 지원받아 온 점을 토대로 보조금과 장애인 수당이 적절하게 집행됐는지 들여다보고 있다. 경찰은 이 의혹에 대해 그간 입건 전 조사(내사) 중이었으나 보조금 유용 관련 혐의를 확인하고 정식 입건한 것으로 알려졌다.
해당 의혹 관련해 경찰이 압수수색에 나선 것은 이번이 처음이다. 앞서 경찰은 김씨의 성폭력 의혹 등과 관련해 지난해 9월 24일 색동원을 압수수색했다.
김씨는 성폭력처벌법·장애인복지법 위반 혐의로 전날 경찰에 구속됐다. 김씨는 생활지도 등을 빌미로 여성 장애인들과 강제 성관계를 맺거나 유사 성행위를 강요한 혐의를 받는다.
색동원은 2008년 개소 이후 현재까지 약 87명의 장애인이 거쳐 갔다. 경찰은 종사자 전원과 시설 입·퇴소자를 대상으로 전수 조사를 진행하고 있으며, 현재까지 범죄 구성요건에 해당하는 피해자 6명을 특정했다．
임송수 기자 songsta@kmib.co.kr
