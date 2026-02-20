오세훈, ‘절윤 거부’ 장동혁에 “깊은 우려”
오세훈 서울시장이 20일 장동혁 국민의힘 대표가 ‘내란 우두머리’로 1심에서 무기징역을 선고받은 윤석열 전 대통령과의 절연을 거부한 것에 대해 “깊은 우려를 금할 수 없다”고 비판했다. 그러면서 “국민의힘은 특정 개인의 정치적 노선 위에 세워진 정당이 아니다. 대한민국 산업화와 민주화를 함께 이끌어온 공당이며 자유와 책임의 가치를 지켜온 보수의 중심”이라고 지적했다.
오 시장은 이날 페이스북에 올린 글에서 “보수는 개인이 아니라 공동체를 지켜야 한다”며 “(장 대표의 입장문은) 보수를 넓히는 언어가 아니라 특정 노선과 결속을 다지는 선언처럼 들렸다”고 지적했다.
그러면서 “무죄 추정 원칙이 정치적 면책 특권이 될 수 없다”며 “법적 판단과 별개로, 국민 앞에 책임지는 자세는 정치의 몫”이라고 강조했다. 또 “(장 대표가) 여러 차례 사과와 절연을 이야기해 왔다고 하지만, 국민이 체감할 만한 변화가 있었는지 냉정히 돌아봐야 한다”며 “또 다른 결집을 선언하는 모습으로 비치지는 않았는지 성찰해야 한다”고 덧붙였다.
오 시장은 6·3 지방선거 승리를 위해 보수의 외연을 확장해야 한다고 재차 강조했다. 그는 “넓지 못한 보수는 결코 공동체를 지키고 책임질 기회를 얻을 수 없다”며 “‘윤어게인’이라는 구호에 머무르는 정치로는 중도와 미래 세대를 설득할 수 없다”고 말했다.
이어 “보수가 다시 정상의 자리를 돌아올 수 있도록 책임 있는 목소리를 모으겠다”며 “과거의 구호가 아니라 미래의 비전으로 나아가겠다”고 약속했다.
장 대표는 이날 윤 전 대통령에 대한 무기징역 선고에 대해 “아직 1심 판결”이라며 “무죄 추정의 원칙은 누구에게나 예외 없이 적용돼야 한다”고 평가했다. ‘절윤’(絶尹·윤 전 대통령 절연)을 요구하는 목소리에 대해선 “대통령과의 절연을 앞세워 당을 갈라치기 하는 세력, 단호하게 절연해야 하는 대상은 오히려 이들”이라고 밝혔다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사