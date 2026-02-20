“광화문에 월드컵경기장 있다 가정”…BTS 공연 ‘스타디움형’ 인파 관리
최대 26만명이 모일 것으로 예상되는 방탄소년단(BTS) 컴백 공연 관리를 위해 경찰이 광화문 일대를 가상의 ‘스타디움’으로 설정하기로 했다. 대형 경기장이 광화문에 세워졌다고 가정하고, 외곽선을 통제한 뒤 지정된 통로로만 통행할 수 있게 한다는 방침이다.
서울경찰청은 20일 박정보 청장 주재로 회의를 열어 이 같은 내용을 논의하고 약 한 달 앞으로 다가온 BTS 공연의 안전 대책을 중간 점검했다.
가상의 스타디움은 광화문 월대 맞은편부터 이순신 장군상을 지나 시청역까지 남북으로 1.2㎞, 동서로 200ｍ가량으로 설정된다. 이곳에 서쪽 12개, 동쪽 17개의 통로를 만들어 스타디움 내부가 혼잡하면 인파 추가 유입을 차단하거나 스타디움 바깥 인파의 분산을 유도한다는 계획이다.
경찰은 스타디움형 인파 관리의 효과적인 운용을 위해 서울교통공사 측에 5호선 광화문역·3호선 경복궁역·1·2호선 시청역 등 3곳에 대한 선제 무정차 통과도 요청했다.
행사 당일 공연장으로 이용되는 세종대로뿐 아니라 행사장 주변 새문안로·종로·사직로·율곡로 또한 교통통제가 이뤄진다. 서울청은 통제 시간이 확정되는 대로 도로전광표지판 현출 등 사전 홍보를 통해 안내할 계획이다.
경찰은 공연 전후 성범죄, 절도 등도 집중 감시하고, 매크로(자동입력 반복) 프로그램을 이용한 티켓 부정 예매, 암표 거래 등도 단속할 예정이다.
임송수 기자 songsta@kmib.co.kr
