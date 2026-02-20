천안 거주 외국인 4만명 시대…정착·자립 지원 강화된다

20일 시에 따르면 지난달 기준 지역 내 외국인 주민은 4만917명으로 집계됐다. 천안시 전체 인구 70만5186명의 5.8%다.

국적별로는 중국 1만6019명, 베트남 7313명, 우즈베키스탄 2454명이었으며 신안동(5515명)과 성환읍(4048명)에 가장 많이 거주하는 것으로 나타났다.

외국인 주민들의 정착 기반 마련을 위해 시는 올해 ‘2026년 외국인 주민·다문화가족 지원계획’을 수립하고 23개 사업을 추진하기로 했다.

올해는 ‘느린 학습자 다문화 아동 지원’ 사업을 새롭게 도입한다. 경계선 지능(IQ 70~85)으로 지적장애 기준에는 미치지 못하지만 학습과 인지 발달이 느려 사각지대에 놓인 다문화 아동들에게 맞춤형 교육을 제공해 사회 적응을 돕는다.

언어 장벽 해소를 위한 행정 서비스도 강화된다. 기존 14개국 언어로 제공되던 생활·행정정보 리플릿을 16개국 언어로 확대하고, 외국인 주민 시정홍보단을 운영해 수혜 당사자들의 목소리를 시정에 반영할 계획이다.

또 다문화가족지원센터와 외국인주민통합지원콜센터, 외국인주민 문화교류지원센터, 폭력피해 이주여성 시설 3곳을 통해 다문화·외국인 주민 심리지원사업 및 외국인주민 안심동행 통번역 지원사업 등도 실시한다.

박경미 천안시 여성가족과장은 “다양한 국적의 구성원들이 천안의 일원으로 정착할 수 있도록 지원하겠다”며 “내·외국인이 상생하고 공존하는 건강한 지역사회를 만들겠다”고 말했다.