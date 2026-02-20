서울대공원 호랑이 ‘미호’ 숨져…아기 시절 ‘TV 동물농장’ 출연
서울대공원의 시베리아 호랑이 ‘미호’가 숨졌다. 미호는 아기 호랑이 시절 TV 방송에 출연하며 시민들에게 사랑받던 호랑이다.
서울대공원은 지난 18일 미호가 폐사했다고 20일 밝혔다. 서울대공원은 홈페이지에 올린 입장문에서 “미호는 다른 개체와의 투쟁이 발생한 끝에 결국 우리 곁을 떠나게 됐다”며 “갑작스러운 이별 앞에 전 직원은 말로 다 할 수 없는 슬픔과 무거운 책임감을 느끼고 있다”고 밝혔다.
미호는 2013년 6월 6일 서울대공원에서 태어났다. 아빠 ‘로스토프’, 엄마 ‘펜자’ 사이에서 태어난 선호, 수호, 미호 삼남매 중 막내였으며 암컷이었다. ‘아름다운 호랑이’라는 뜻의 이름처럼 시민들에게 예쁨을 받았다. 2013년 8월 SBS ‘TV 동물농장’에 ‘아기 호랑이 삼남매’로 출연해 사랑받기도 했다.
서울대공원은 “미호는 언제나 아름다운 모습으로 많은 시민들에게 감동과 행복을 줬던 호랑이였다”며 “무엇보다 사람을 좋아하고 애교가 많아 늘 먼저 다가와 눈을 맞추고 인사를 건네던, 사람과의 교감을 좋아하던 특별한 호랑이였다”고 추모했다.
서울대공원은 온·오프라인에 미호를 추모하는 공간을 다음 달 1일까지 운영한다. 오프라인 추모 공간은 서울대공원 남미관 뒤편 동물위령비 부근과 미호가 생활하던 맹수사다. 온라인 추모 공간은 서울대공원 홈페이지에 마련됐다.
