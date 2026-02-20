전남 구례 농장서 고병원성 AI 검출
제주도도 방역 강화
전남에서 가축 전염병이 발생해 방역을 강화하고 있다.
20일 전남도에 따르면 19일 구례군 용방면의 한 육용오리 농장에서 고병원성 H5형 조류인플루엔자 항원이 검출됐다.
방역당국은 해당 농장 오리 2만9600두와 반경 500m 내 농장 2곳에서 사육 중인 오리 4만6800두를 살처분했다. 또 해당 농장의 출입을 통제하고, 반경 10㎞ 이내 가금농장을 정밀검사했다.
전남에서는 지난해 12월 영암에서 첫 발생한 이후 나주, 곡성 등에서 모두 9건의 조류인플루엔자가 확인됐다. 또 지난달 26일에는 영광의 한 돼지 농장에서 아프리카돼지열병도 발생했다.
가축 전염병이 확산하면서 제주도도 유입 차단에 총력을 기울이고 있다.
도는 정부의 방역 강화 기조에 맞춰 24시간 비상 대응 체계를 유지하며, 제주공항과 제주항을 중심으로 반입 금지 품목에 대한 지도·단속을 강화하고 있다.
이달 말까지 추진되는 ‘전국 일제 집중소독 주간’에 도내 소독 자원을 총동원해 축산농장과 관련 시설, 차량을 집중 소독하고, 철새도래지 주변 도로 등 위험 지역에 대한 소독을 지속한다.
5만 마리 이상 사육농장에 전담관을 배치하고, 20만 마리 이상 대형 산란계 농장에는 통제초소 담당자를 지정해 외부 출입 차량·물품·사람에 대한 통제를 강화하고 있다.
아프리카돼지열병 예방을 위해 도내 도축장, 사료공장, 양돈농장 및 유통 중인 돼지 단미사료 첨가제 등에 대해 환경 검사도 추진할 계획이다.
내달에는 소·염소 농가를 대상으로 ‘2026 상반기 구제역 백신 일제 접종’을 실시하고, 외국인 근로자를 포함한 축산농장 종사자를 대상으로 영상 중심의 방역 교육자료를 활용한 교육을 진행한다. 방역 수칙 홍보물은 8개 국어로 제작해 배포할 예정이다.
한편 구제역은 지난 1월 30일 인천 강화군 소 농장에서 처음 발생한 뒤, 19일 경기 고양시에서도 추가로 확인됐다.
아프리카돼지열병은 올해 들어 기존 미발생 지역을 포함해 7개 도에서 17건 발생했으며, 고병원성 조류인플루엔자 역시 2025~2026년 동절기 동안 전국 가금농장에서 46건, 야생조류에서 52건이 검출됐다.
문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
