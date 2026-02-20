보령해경, 26일부터 실뱀장어 불법 포획 특별단속

해경은 단속 기간 전담반을 구성해 형사기동정 및 함정·파출소 소속 경찰관 등을 동원하는 한편 유관기관과 정보를 공유할 예정이다.

보령해경 관계자는 “단속에 앞서 25일까지 어업인들을 대상으로 불법어구 철거 및 준법 조업 등 홍보 활동을 병행하는 사전 예고제를 실시할 것”이라며 “위법사항을 철저히 단속해 어족자원을 보호하고 해양 법질서를 확립하겠다”고 말했다.