보령해경, 26일부터 실뱀장어 불법 포획 특별단속
충남 보령해양경찰서가 26일부터 5월 31일까지 실뱀장어 불법 포획 특별단속을 실시한다고 20일 밝혔다.
주요 단속 대상은 무허가 조업, 허가 어선의 허가구역 이탈 조업, 실뱀장어 판매 목적의 미신고 맨손어업, 집어등 사용 포획, 허가 외 어구 적재 등이다.
해경은 단속 기간 전담반을 구성해 형사기동정 및 함정·파출소 소속 경찰관 등을 동원하는 한편 유관기관과 정보를 공유할 예정이다.
보령해경 관계자는 “단속에 앞서 25일까지 어업인들을 대상으로 불법어구 철거 및 준법 조업 등 홍보 활동을 병행하는 사전 예고제를 실시할 것”이라며 “위법사항을 철저히 단속해 어족자원을 보호하고 해양 법질서를 확립하겠다”고 말했다.
보령=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사