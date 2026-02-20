김승수 의원, 지역 대회 과세 특례 일몰 연장 법안 발의

현행법은 내국 법인이 수도권 밖에서 전문 e스포츠 대회를 개최할 경우 대회 운영을 위해 발생한 비용의 10%를 법인세에서 공제해주고 있다. 그러나 이 특례의 적용 기한이 오는 12월 31일 만료됨에 따라 지역 e스포츠 활성화를 위한 제도적 뒷받침이 끊길 수 있다는 우려가 제기돼 왔다.

의원실은 수도권에 집중된 e스포츠 인프라를 지방으로 확산해 균형 잡힌 산업 성장을 도모하는 취지에서 법안을 발의했다고 설명했다.

김 의원은 “전 세계가 e스포츠 주도권을 갖기 위해 경쟁하는 이때 종주국으로서 세계 시장을 선점하기 위한 정부 지원이 절실하다”고 밝혔다.