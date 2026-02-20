김승수 의원, 지역 대회 과세 특례 일몰 연장 법안 발의
김승수 의원이 올해 말 종료 예정인 e스포츠 대회 운영에 대한 과세특례 일몰 기한을 연장하는 이른바 ‘지역 e스포츠 대회 지원법’을 대표 발의했다.
현행법은 내국 법인이 수도권 밖에서 전문 e스포츠 대회를 개최할 경우 대회 운영을 위해 발생한 비용의 10%를 법인세에서 공제해주고 있다. 그러나 이 특례의 적용 기한이 오는 12월 31일 만료됨에 따라 지역 e스포츠 활성화를 위한 제도적 뒷받침이 끊길 수 있다는 우려가 제기돼 왔다.
의원실은 수도권에 집중된 e스포츠 인프라를 지방으로 확산해 균형 잡힌 산업 성장을 도모하는 취지에서 법안을 발의했다고 설명했다. 김 의원은 “전 세계가 e스포츠 주도권을 갖기 위해 경쟁하는 이때 종주국으로서 세계 시장을 선점하기 위한 정부 지원이 절실하다”고 밝혔다.
