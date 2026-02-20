울산경찰 싸이카 특별 단속
울산경찰청은 교통 사망사고가 증가세에 있는 울주군 지역의 안전을 확보하기 위해 오는 23일부터 3월 31일까지 ‘싸이카’를 동원한 특별 단속에 나선다고 20일 밝혔다.
지난해 울산 지역 전체 교통 사망사고는 46명으로 전년(51명) 대비 9.8% 감소하며 개선되는 추세를 보였다.
하지만 울주군은 같은 기간 사망자가 15명에서 19명으로 오히려 26.7%나 증가하며 대조적인 모습을 보였다.
울주군은 도심과 농촌, 공업 지역이 섞여 있어 고령 보행자가 많고, 산업단지와 국도를 오가는 화물차 통행이 빈번해 사고 위험이 상존하는 지역이다.
실제 최근 3년간 사고 분석 결과, 승용차(46.5%)와 화물차(25.5%) 사고 비중이 높았으며, 보행자 사망 사고가 전체의 38.5%에 달했다.
경찰은 기동성이 뛰어난 싸이카 9대를 사고 다발 구간에 집중 배치해 단속의 실효성을 높일 계획이다.
