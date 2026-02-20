모둠 해산물이 28만원?…여수시 “가짜 영상” 강력 대응
지난해 혼자 식사를 하러 온 유튜버에게 면박을 준 식당 때문에 홍역을 치른 전남 여수시가 최근 또다시 SNS에서 확산 중인 ‘바가지 요금’ 영상 탓에 곤욕을 치르고 있다. 시는 해당 영상이 근거 없는 허위 사실이라며 강력 대응을 예고했다.
19일 여수시에 따르면 최근 SNS에는 “여수 처음 오셨어요?”라는 제목의 영상이 올라와 논란이 일고 있다.
해당 영상에는 여수의 한 해산물 포장마차에서 모둠 해산물 가격이 28만원에 달하고, 평소 7만원 하던 숙박비가 연휴라는 이유로 25만원까지 치솟았다는 주장이 담겼다.
여수 관광지 모습에 인공지능(AI) 음성을 입힌 듯한 이 영상은 게시 직후 조회수 14만회를 넘기며 빠르게 퍼져나갔다.
이에 여수시는 즉각 사실관계 확인에 나섰으나, 근거 없는 내용이라고 일축했다.
여수시는 보도자료를 통해 “영상에 구체적인 업소명, 발생 일시 등 객관적 자료가 전혀 없고 접수된 민원이나 소비자 피해 신고도 없다”고 해명했다.
이어 “확인되지 않은 정보의 무분별한 공유는 지역 상인과 관광업계에 큰 피해를 줄 수 있다”며 “사실과 다른 내용으로 확인될 경우 지역 이미지 보호를 위해 강력 대응하겠다”고 밝혔다.
여수시는 지난해에도 맛집을 소개하려는 유튜버가 홀로 식사하는 사이 ‘빨리 먹으라’고 면박을 준 식당 영상과, ‘걸레’라고 적힌 수건을 객실에 제공한 리조트형 호텔 사건이 알려지면서 여론의 뭇매를 맞은 바 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사