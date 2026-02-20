드림에이지 ‘알케론’, 새 영상 공개… 스팀 체험판 다운로드 시작
드림에이지가 퍼블리싱하고 본파이어 스튜디오가 개발한 차세대 팀 기반 PvP 게임 ‘알케론(Arkheron)’이 ‘스팀 넥스트 페스트(SNF)’ 참가를 앞두고 새 콘텐츠를 공개하며 기대감을 높이고 있다.
알케론은 20일 오전 공식 유튜브와 SNS 채널을 통해 신규 영상 2종을 공개했다. 강렬한 게임플레이 영상과 감각적인 연출이 결합된 ‘알케론 스팀 넥스트 페스트 트레일러(Arkheron - Coming to Next Fest)’는 PC 오픈 데모에서 경험하게 될 알케론만의 생생한 전투를 예고하는 영상이다.
함께 공개된 '자유 조합 시스템 안내(Shattered Explainer)’ 영상은 알케론의 핵심 재미인 아이템 시스템 ‘자유 조합’에 대한 내용을 담았다. 동일한 상황에서 아이템 선택과 조합에 따라 변화하는 전투 결과를, 시간을 되감는 방식의 연출을 소개했다.
알케론은 오는 23일부터 다음 달 2일(태평양 표준시 기준)까지 열리는 SNF 참가를 앞두고 21일(한국시간)부터 데모 버전을 공개한다. 누구나 스팀을 통해 게임을 내려받고 알케론의 핵심 재미를 미리 즐길 수 있다.
드림에이지와 본파이어 스튜디오는 데모 버전 공개와 함께 글로벌 이용자들의 피드백을 실시간으로 확인해 게임에 반영한다는 계획이다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
