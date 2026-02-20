尹, 구치소 복귀 후 첫 식사는?…“미역국과 떡갈비”
12·3 불법 계엄 선포에 따른 내란 우두머리 혐의로 1심에서 무기징역을 선고받은 윤석열 전 대통령이 선고 직후 서울구치소에 먹은 첫 식사는 잡곡밥과 들깨 미역국이었던 것으로 알려졌다.
20일 법조계에 따르면 윤 전 대통령은 전날 오후 3시 선고 공판을 마친 뒤 오후 5시쯤 경기도 의왕 서울구치소에 도착해 저녁을 먹었다. 잡곡밥과 들깨 미역국 외에도 떡갈비 채소 조림, 배추김치가 제공된 것으로 전해졌다. 선고를 앞둔 당일 아침 식사 메뉴는 사골곰탕이었다.
윤 전 대통령은 형이 확정되기 전까지 미결 수용자 신분으로 기존과 동일한 수감 생활을 이어간다.
그가 머무는 독방은 약 6.6㎡(2평) 크기로 TV, 거울, 접이식 밥상, 화장실 등이 갖춰져 있다. 목욕은 공동 시설을 이용하지만, 전직 대통령 예우 차원에서 다른 수용자와 동선이 겹치지 않도록 교정 당국이 시간을 조정하고 있는 것으로 전해졌다.
통상 형이 확정된 기결수는 일반 교도소로 이감되지만, 윤 전 대통령의 경우 내란수괴 혐의 외에도 1심이 진행 중인 다른 형사 재판이 6건이나 남아 있어 무기징역이 확정되더라도 당분간 서울구치소에 머물 가능성이 높다.
