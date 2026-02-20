尹, 구치소 복귀 후 첫 식사는?…“미역국과 떡갈비”

윤석열 전 대통령이 무기징역을 선고받고 서울구치소에 복귀했을 때 첫 식사 메뉴였던 미역국과 떡갈비 이미지(왼쪽 사진). 오른쪽 사진은 윤 전 대통령 모습. 연합뉴스·게티이미지뱅크

잡곡밥과 들깨 미역국 외에도 떡갈비 채소 조림, 배추김치가 제공된 것으로 전해졌다. 선고를 앞둔 당일 아침 식사 메뉴는 사골곰탕이었다.