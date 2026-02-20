“남구민 3선 구청장 안 원해”…황경아 광주 남구의원, 예비후보 등록
광주 첫 여성 구청장 도전
더불어민주당 황경아 광주 남구의원이 6·3 지방선거 예비후보 등록 첫날인 20일 오전 남구선관위에 예비후보 등록을 마치고 본격적인 선거운동에 들어갔다.
이날 후보 등록을 마친 황경아 예비후보는 “그동안 남구를 두 발로 땀나게 뛰어다니면서 주민들의 말씀을 경청해왔다”면서 “결론부터 말씀드리자면, 남구민은 3선 구청장을 바라지 않고 있다. 이번 6·3 지방선거를 통해 남구를 새롭게 바꾸고 혁신할 수 있는 일 잘하는 구청장을 주민들은 바라고 있다”고 밝혔다.
그는 “저는 남구를 대한민국에서 가장 잘 사는 지역으로 만들겠다. 전남광주통합특별시를 계기로 도시계획을 새롭게 정비해, 재구조화하겠다”면서 “빈틈없는 꼼꼼한 복지, 청년이 돌아오는 일자리, 강남보다 더 좋은 교육환경, 주민의 쉼과 놀이가 일상인 도시를 만들겠다”고 포부를 밝혔다.
이어 “광주 최초 여성구청장이 돼 ‘따뜻한 카리스마’를 보여주겠다”면서 “‘주민 뜻대로, 행정 제대로’를 슬로건으로 오직 주민의 삶을 개선하고 드높이는데 모든 역량을 쏟겠다”고 덧붙였다.
광주 남구의회 3선 구의원인 황 예비후보는 현재 더불어민주당 광주광역시당 여성위원장과 민주당 정책위 부의장 등을 맡고 있다. 또 9대 남구의회 전반기 의장, 7대 남구의회 운영위원장 등을 역임했다.
6·3 지방선거 광주 남구청장 선거는 3선 도전에 나서는 김병내 남구청장에 맞서 황경아 예비후보와 성현출 민주평통 남구협의회 수석부회장, 하상용 전 광주창조경제혁신센터 대표이사, 김용집 전 광주시의회 의장 등이 출사표를 던졌다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
