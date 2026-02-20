삼성중공업, LNG 운반선 1척 3680억원에 수주
삼성중공업이 오세아니아 지역 한 선사로부터 액화천연가스(LNG) 운반선 1척을 3680억원에 수주했다고 20일 공시했다.
해당 선박은 2028년 5월까지 선주사에 인도될 예정이다.
삼성중공업은 이번 계약을 통해 올해 누적 수주 실적이 총 8척, 19억 달러(약 2조7500억원)라고 밝혔다. 연간 수주 목표인 139억 달러의 14%를 달성한 것이다.
선종 별로 보면 LNG 운반선 3척, 에탄 운반선 2척, 컨테이너 운반선 2척, 원유 운반선 1척 등 총 8척이다.
삼성중공업 관계자는 “연초부터 LNG운반선 수주 흐름이 순조롭게 이어지고 있다”며 “고부가가치 선박 중심의 선별 수주 기조를 유지해 나갈 계획”이라고 말했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사