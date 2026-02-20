“비행 전 휴대폰 충전하세요”…기내 보조배터리 사용 전면 금지
최근 보조배터리로 인한 기내 사고가 잇따르자 국내 항공사들이 기내 보조배터리 사용을 전면 금지했다.
20일 항공업계에 따르면 티웨이항공은 오는 23일부터 기내에서 보조배터리를 이용해 휴대전화를 충전하거나 보조배터리 자체를 충전하는 행위를 금지한다고 안내했다. 티웨이항공이 금지 조치에 합류하면서 국내에서 여객편을 운항하는 11개 항공사 모두 기내 보조배터리 사용을 금지하게 됐다.
티웨이항공은 공지를 통해 전자기기 충전이 필요한 경우 좌석 전원 포트를 이용하거나, 기종에 따라 포트가 없는 경우 탑승 전 충분히 충전할 것을 권고했다. 보조배터리의 기내 반입은 가능하지만, 단자에 절연 테이프를 부착하거나 비닐백·개별 파우치에 넣는 등 단락(합선) 방지 조치를 해야 한다. 또한 좌석 앞주머니 등 승무원이 확인할 수 있는 위치에 보관하도록 안내했다.
국내 항공사들의 기내 보조배터리 사용 금지 조치는 단계적으로 확대됐다. 파라타항공은 지난해 9월 운항 시작 당시부터 금지 조치를 시행해 왔다. 이스타항공은 지난해 10월부터 3개월간 시범 운영을 거쳐 올해 정식 도입했고, 제주항공은 지난달 22일부터 금지 조치에 동참했다. 대한항공과 아시아나항공, 진에어, 에어부산, 에어서울 등 한진그룹 계열 5개 항공사도 지난달 26일부터 기내 보조배터리 사용을 금지했다. 에어프레미아와 에어로케이는 이달 1일부터 금지 조치를 시행 중이다.
기내 보조배터리 사용 제한은 국내 항공사뿐 아니라 세계 항공업계 전반으로 확대되는 흐름이다. 독일 루프트한자는 지난달 15일부터, 아랍에미리트(UAE) 에미레이트항공은 지난해 10월부터 기내 보조배터리 사용을 전면 금지했다. 일본 역시 오는 4월부터 자국 출발 항공편에서 보조배터리 사용 금지 방안을 추진하고 있다.
다만 보조배터리 사용 제한에 따라 기내 충전 포트가 없는 항공기를 이용하는 승객들의 불편은 불가피할 것으로 보인다. 대한항공과 아시아나항공은 대부분 여객기에서 유선 충전을 지원하지만, 일부 저비용항공사(LCC)의 경우 충전 설비가 없는 기종도 적지 않다.
이 같은 불편에도 불구하고 보조배터리로 인한 기내 사고가 잇따르면서 안전에 대한 경각심은 더욱 커지고 있다. 지난해 10월 중국 항저우에서 인천으로 향하던 중국국제항공 여객기가 보조배터리 화재로 상하이 푸둥국제공항에 비상 착륙했으며, 지난달에는 인천발 홍콩행 아시아나항공 여객기에서 보조배터리 발화 사고가 발생했다. 같은 달 중국 싼야에서 청주로 향하던 티웨이항공 여객기에서도 보조배터리에서 연기가 발생하는 일이 있었다.
김승연 기자 kite@kmib.co.kr
