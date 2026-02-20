시사 전체기사

5민랩, 모바일 신작 ‘템빨용사’ 사전예약 개시

입력:2026-02-20 12:08
크래프톤의 크리에이티브 스튜디오 5민랩이 신작 모바일 게임 ‘템빨용사(Overgeared Hero)’의 사전예약을 시작했다.

‘템빨용사’는 아이템을 얼마나 잘 수집하고 배치하느냐에 따라 전투 결과가 달라지는 가방 기반 수집형 전략 로그라이크 게임이다. 이용자는 매 판 무작위로 등장하는 아이템을 선택·머지·배치하며 자신만의 전투 빌드를 완성해 나가게 된다.

게임의 핵심 시스템은 ‘가방 = 전투력’이라는 개념에 기반한다. 다양한 등급과 크기, 형태를 가진 아이템을 가방에 어떻게 배치하느냐에 따라 전투 방식과 효율이 달라진다. 아이템 간 시너지를 설계하는 전략적 판단이 중요하게 작용한다.

또한 장비, 펫, 직업별 캐릭터 등 다양한 수집 요소를 통해 지속적인 성장을 경험할 수 있다. 치명타, 지속 피해, 버프·디버프 등 전투 전략에 따라 직업을 선택해 각기 다른 플레이 스타일을 즐길 수 있다. 전투는 아이템 배치 이후 자동으로 진행되고 한 판당 평균 플레이 타임은 약 5분 내외로 설계됐다.

‘템빨용사’는 복고풍 도트 그래픽을 활용해 가볍게 즐길 수 있는 비주얼을 갖췄다. 아이템 조합과 빌드 구성에 따라 깊이 있는 전략 플레이를 제공한다.

5민랩은 ‘템빨용사’의 사전예약을 출시 전까지 진행한다. 사전예약에 참여한 이용자 전원에게 출시 후 게임 내 우편함을 통해 영웅 등급 펫 ‘독수리’ 1마리, 금 열쇠(고급 장비 뽑기권) 10개, 펫 알(펫 뽑기권) 10개, 보석 1,000개를 지급 예정이다.

‘템빨용사’는 오는 4월 한국과 대만에서 먼저 출시되고 5월에는 미국과 일본 출시를 앞두고 있다. 사전예약은 구글 플레이 스토어와 애플 앱스토어를 통해 모든 국가에서 참여할 수 있다.

이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr

