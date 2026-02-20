“밀가루 담합, 6년간 5.8조원 규모”… 공정위 20년 만의 가격재결정명령 검토
국내 밀가루 제조업체 7곳이 가격담합을 한 혐의로 공정거래위원회 심판을 받게 됐다. 공정위는 밀가루 제조업체들이 6년에 걸쳐 5조8000억원 규모의 담합행위를 했다는 심사보고서를 받고 심의에 착수했다. 20년 만의 밀가루 가격재결정명령이 심의 대상에 올랐고, 과징금은 최대 1조1600억원에 달할 전망이다.
공정거래위원회는 20일 이 같은 내용이 담긴 심사관 심사보고서를 전날 7개 밀가루 제조업체와 판매사업자들(CJ제일제당·대한제분·대선제분·사조동아원·삼양사·삼화제분·한탑)에게 송부했다고 밝혔다. 같은 날 공정위에도 심사보고서를 제출함에 따라 심의 절차가 개시됐다.
공정위 심사관 조사 결과, 업체들은 6년(2019년 11월~2025년 10월)에 걸쳐 반복적인 밀가루 판매가격·물량배분 담합행위를 한 것으로 드러났다. 업체들은 수요처를 상대로 납품가격을 높게 하거나, 물량을 각 수요처별로 배분한 것으로 조사됐다. 이들 업체의 시장점유율은 88%다. 담합행위로 인한 관련 매출액은 5조8000여억원에 이르는 것으로 산정됐다. 이에 따라 심의보고서에는 시정명령과 과징금 부과 의견을 제시됐다.
시정명령에는 가격 재결정 명령이 포함됐다. 유성욱 공정위 조사관리관은 이날 브리핑에서 “시정명령 내에 가격 재결정 명령이 포함됐다”며 “민생과 밀접한 품목에 대해서는 실효적인 회복이 필요하다는 판단 하에 적극적 경쟁을 회복하는 조치로서 포함시켰다”고 밝혔다.
가격 재결정 명령이 확정되면 2006년 이후 20년 만에 처음이다. 밀가루 가격 인하도 기대된다. 공정위 관계자는 “2006년 당시 독자적 가격 재결정 명령 이후에 약 5% 가격 인하가 있었다”고 말했다.
과징금 규모는 최대 1조1600억원에 달한다. 공정위는 담합행위로 영향을 받은 관련 매출액의 최대 20%까지 과징금을 부과할 수 있다. 공정위가 추산한 이번 담합행위 규모는 5조8000억원이다. 공정위는 지난 12일 설탕 가격을 담합한 CJ제일제당·삼양사·대한제당 3사에 역대 2번째 규모(4083억원)의 과징금을 부과한 만큼, 밀가루 사건 역시 규모가 상당할 것으로 예상된다.
이번 밀가루 가격 담합행위에 대해 공정위는 전원회의나 소회의 결론 전에 공개 브리핑한 첫 사례라고 밝혔다. 과거에는 심사보고서를 제출해 심의 절차가 개시돼도 이를 공표하거나 공식적으로 확인하지 않았다. 공정위는 유럽연합(EU) 경쟁 당국의 사례 등을 참고한 것으로 전해졌다. 공정위 관계자는 “심사보고서 송부 단계에서 공식 브리핑 하는 것은 첫 사례”라며 “공익 측면에서 국민에게 알릴 필요가 있다고 판단되면 피심인의 방어권을 침해하지 않는 범위 내에서 공개할 계획”이라고 밝혔다.
조사 기간도 약 4개월(2025년 10월~2026년 2월)로 신속 처리했다. 공정위 관계자는 “이번 건은 5명이 별도 태스크포스(TF)를 만들어서 굉장히 이례적으로 빠른 속도로 사건을 진행했다”며 “보통 평균적으로 조사 기간이 1년~1년 반 이상 걸린다”고 말했다.
심사보고서는 심사관이 조사 과정에서 파악한 위법성과 조치 의견 등을 기재한 보고서로 공정위의 공소장 격이다. 공정위는 향후 독립된 위원회 심의를 열어 최종 판단한다. 공정위는 심사보고서에 담긴 혐의에 대해 7개 업체의 의견을 받은 뒤 전원회의를 열어 담합 여부를 최종 판단할 예정이다. 업체들은 심사보고서 수령일부터 8주 안에 서면의견을 제출하고, 증거자료 열람·복사 신청 등을 할 수 있다.
공정위 조사는 앞선 검찰의 판단과도 유사하다. 검찰은 2020년 1월~2025년 10월까지 약 5년에 걸쳐 CJ제일제당과 대한제분 등 7개 제분사가 밀가루 가격 변동 여부, 변동 폭·시기 등을 합의했다고 결론을 짓고 이 가운데 6개 법인과 임직원 14명을 재판에 넘겼다. 담합 규모는 5조9913억원으로 추산했다. 공정위는 지난 1월 검찰이 고발 요청한 7개 법인 및 임직원 14명을 고발했다고 밝혔다.
권중혁 기자 green@kmib.co.kr
