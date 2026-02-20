정부, 236억 규모 ‘2026 게임 제작지원 사업’ 본격화
문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 국내 우수 게임의 상용화와 해외 진출 확대를 위해 ‘2026년 게임콘텐츠 제작지원 사업’ 참가 기업을 다음 달 3일까지 모집한다.
이번 사업은 K-게임의 글로벌 경쟁력을 높이고 미래 성장 동력을 확보하는 데 초점을 맞췄다. 총 236억원의 예산을 투입해 약 82개 내외의 과제를 지원할 계획이다. 지원 분야는 크게 일반형, 기능성, 인공지능(AI) 게임 등 세 가지로 구성된다.
가장 규모가 큰 일반형 제작지원 사업에는 총 193억 원이 배정됐다. PC, 콘솔, 모바일, 아케이드, 보드게임 등 5개 분야를 대상으로 한다. 모바일 게임 분야에는 출시형 단계를 새롭게 도입했다. 이를 통해 개발 이후 상용화 단계까지 최대 2년 연속 지원이 가능하도록 운영 방식을 개편함으로써 지원의 연속성을 강화했다는 게 진흥원측 설명이다. 콘솔 분야 또한 개발 및 출시 단계에 따라 최대 3년까지 지원을 이어갈 수 있도록 설계됐다.
올해 처음 신설된 인공지능 게임 분야는 총 27억원 규모로 조성됐다. AI 기술을 게임 플레이의 핵심 요소로 활용한 혁신적인 콘텐츠를 발굴해 글로벌 기술 경쟁력을 선점하는 것이 목표다. 게임의 재미와 사회적 가치를 결합한 기능성 게임 분야에도 16억원을 투입해 교육, 예방, 치료 목적의 콘텐츠 제작을 돕는다. 선정된 기업들은 제작 지원금 외에도 포커스 그룹 테스트(FGT) 방식의 시연 평가와 출시 전 품질 검수(QA) 등 완성도를 높이기 위한 밀착 관리를 받게 된다.
글로벌 시장 안착을 위한 후속 지원도 있다. 게임스컴, 도쿄게임쇼 등 주요 해외 전시회 참가 지원을 비롯해 ‘게임더하기’ 사업 및 현지화 지원, 금융 투·융자 연계 등을 통해 성공적인 사업화 성과를 창출한다. 사업 설명회는 오는 24일 광화문 CKL기업지원센터에서 개최된다. 참가를 희망하는 기업은 3월 3일 오후 3시까지 e나라도움 누리집을 통해 신청하면 된다.
