시사 전체기사

靑 역대 최고 업무량 지적에 이 대통령 “어쩔 수 없어”

입력:2026-02-20 11:48
공유하기
글자 크기 조정
이재명 대통령이 지난 19일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

이재명 대통령은 20일 청와대 직원들이 월평균 60시간 이상의 초과근무에 시달리고 있다는 언론 보도와 관련해 “어쩔 수가 없다”는 입장을 밝혔다.

이 대통령은 이날 오전 자신의 X(엑스·옛 트위터) 계정에 관련 기사를 공유하며 “초인적 과로에 노출된 청와대 비서진에는 참으로 미안한 일이지만, 현재 대한민국은 전쟁터와 같은 상황”이라며 이같이 말했다.

이 대통령이 공유한 보도에 따르면, 새 정부 출범 후 지난달까지 청와대 직원들의 월평균 초과근무 시간은 62시간을 넘어섰다. 이는 역대 정부를 통틀어 최고 수준의 격무인 것으로 나타났다.

이 대통령은 직원들의 노고에 미안함을 표하면서도 공직의 무게를 재차 강조했다. 그는 “언제나 말씀 드리는 것처럼 국가 공직자의 한 시간은 5200만 시간의 가치가 있다”고 말했다.

이어 그는 “국민의 참여와 격려 속에 곧 안정된 평화시대가 도래할 것”이라며 “청와대 동지 여러분, 여러분의 10분에 수많은 사람들 인생, 흥망, 생사가 달려 있다. 비록 힘은 들어도, 짧은 인생에서 이만큼 의미있는 일이 또 어디 있겠나”라고 적었다.

그러면서 이 대통령은 “귀한 시간을 가진 여러분, 힘을 냅시다”라고 말했다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
한명오 기자
산업2부
한명오 기자
1104
쉽게, 바르게 쓰겠습니다 국민일보 한명오기자입니다
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
장동혁, “尹 무기징역 충분한 근거와 설명 없어, 무죄추정의 원칙 적용해야”
尹, 무기징역 후 첫 끼 ‘미역국·떡갈비’…당분간 구치소 생활
“미쳤다니, 그게 정상입니까?” 채현일, 유시민 비판글
“감형 위한 세탁재판”… 尹 무기징역 선고에 추미애 발끈
“이런 바보”의 계엄, 무기징역 선고까지… 윤석열 1심 몰아보기 [썰픽]
이번에도 입 닫은 장동혁… 당내선 尹 절연 요구 빗발쳤다
[단독] “필름 1만개 폐기할 판”… 갤럭시 신기술에 액세서리 업계 ‘패닉’
양도세 피하려 ‘증여’ 다주택자 늘어나면… 집값 안정 대신 ‘부 대물림’ 고착화 우려
국민일보 신문구독