靑 역대 최고 업무량 지적에 이 대통령 “어쩔 수 없어”
이재명 대통령은 20일 청와대 직원들이 월평균 60시간 이상의 초과근무에 시달리고 있다는 언론 보도와 관련해 “어쩔 수가 없다”는 입장을 밝혔다.
이 대통령은 이날 오전 자신의 X(엑스·옛 트위터) 계정에 관련 기사를 공유하며 “초인적 과로에 노출된 청와대 비서진에는 참으로 미안한 일이지만, 현재 대한민국은 전쟁터와 같은 상황”이라며 이같이 말했다.
이 대통령이 공유한 보도에 따르면, 새 정부 출범 후 지난달까지 청와대 직원들의 월평균 초과근무 시간은 62시간을 넘어섰다. 이는 역대 정부를 통틀어 최고 수준의 격무인 것으로 나타났다.
이 대통령은 직원들의 노고에 미안함을 표하면서도 공직의 무게를 재차 강조했다. 그는 “언제나 말씀 드리는 것처럼 국가 공직자의 한 시간은 5200만 시간의 가치가 있다”고 말했다.
이어 그는 “국민의 참여와 격려 속에 곧 안정된 평화시대가 도래할 것”이라며 “청와대 동지 여러분, 여러분의 10분에 수많은 사람들 인생, 흥망, 생사가 달려 있다. 비록 힘은 들어도, 짧은 인생에서 이만큼 의미있는 일이 또 어디 있겠나”라고 적었다.
그러면서 이 대통령은 “귀한 시간을 가진 여러분, 힘을 냅시다”라고 말했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
