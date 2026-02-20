시사 전체기사

“지그재그 운전” 신고… 시속 100㎞ 도주 음주운전자 검거

입력:2026-02-20 11:45
강변대로서 3㎞ 추격 끝 정차
교통순찰차 공조로 도주로 차단
운전자, 면허취소 수치 음주 확인

시속 100㎞ 이상으로 도주하던 카니발 차량을 경찰차가 앞뒤·측면에서 차단해 정차시키는 모습. /북부경찰서 제공

음주 의심 차량이 시속 100㎞가 넘는 속도로 도주하다 경찰 추격 끝에 붙잡혔다.

20일 부산북부경찰서에 따르면 지난 18일 오후 9시49분쯤 동래구 안락동에서 “차량이 지그재그로 운전한다”는 신고가 접수됐다. 경찰은 같은 날 오후 9시58분쯤 강변대로에서 이동 예상 경로를 따라 대기 중이던 만덕지구대 순찰차가 해당 차량을 발견했다고 밝혔다.

경찰이 정차를 요구했으나 차량은 시속 100㎞ 이상으로 달리며 도주했다. 만덕지구대 순찰차는 약 3㎞를 추격하며 속도를 늦추도록 유도했고, 교통 순찰차 등 지원 차량이 뒤와 옆을 차단해 도주로를 봉쇄했다. 차량은 이후 안전하게 정차됐다.

40대 운전자 A씨는 면허취소 수준의 음주 상태였던 것으로 확인됐다. 경찰은 A씨를 도로교통법 위반(음주 운전) 혐의로 입건해 조사 중이다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
