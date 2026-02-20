다시 중요해졌다… 제주 학생들 ‘인간으로 성장하기’ 교과서로 인성 배운다

올해 2학기부터 제주 함덕중학교 2학년 학생들은 정규 수업시간에 인성교육을 받는다. 아이들이 사용할 교과서의 제목은 ‘인간으로 성장하기’. 지난해 제주지역 도덕 교사들이 직접 집필해 교육감의 승인을 받았다.
도내 학교에서 교사들이 자체 개발한 교육감 인정 교과서를 활용해 정규 수업 시간에 인성교육을 실시하는 것은 함덕중학교가 처음이다. 2022 개정교육과정에 따라 확보된 자율시간을 활용해 주 2시간씩 총 34차시로 편성했다. 내년에는 함덕중 다른 학년과 서귀포 대정중·위미중 3학년까지 확대될 예정이다.
교과서는 ‘나와 마주하기’ ‘너와 소통하기’ ‘우리 함께하기’ 세 가지 주제로 구성됐다. 자신의 감정을 건강하게 표현하고, 타인의 마음을 이해하며, 책임 있게 의사결정을 하는 법 등 공동체에서 건강하게 살아가는 방법을 담았다.
교사들이 바쁜 일과 속에서도 인성 교과서를 개발하고, 학교가 정규 수업 시간을 인성교육에 할애한 것은 디지털 사회에서 자기 관리와 공감·존중 같은 인간적 가치가 공동체 유지에 필수적이기 때문이다.
대학 입시와 기업 채용에서 인성과 태도가 중시되고, 학교폭력·사이버폭력·정서적 고립 문제 해결을 위해서도 인성교육 강화가 요구되고 있다.
체험으로 인성교육 확대
제주도교육청은 올해 인성교육을 중점 추진 과제로 설정했다. ‘자연과 함께하는 인성학교’ ‘미래인성 실천학교’ 두 가지 유형을 중심으로 생활 속 인성교육을 확대한다.
‘자연과 함께하는 인성학교’는 생태체험을 통한 인성 함양 프로그램이다. 사제동행 올레길 걷기, 학교 텃밭 가꾸기, 환경 지키는 자전거 체험, 지구에게 편지쓰기 등 제주의 자연과 생태체험을 통한 인성 함양을 목표로 진행된다.
‘미래인성 실천학교’는 작가와의 만남, 협동심 배양 게임, 효도 체험, 디지털 리터러시 교육, 감사 글쓰기 등 미래사회 핵심 인성 덕목 내면화를 위한 프로그램을 운영한다.
지난해 설문조사에서 교원 94.7%, 학생 84.1%가 해당 프로그램이 인성 함양에 도움이 된다고 응답했다. 도민 여론조사에서도 만족도 최고 교육정책으로 꼽혔다. 이에 따라 올해 자연과 함께하는 인성학교는 21교에서 33교로, 미래인성 실천학교는 27교에서 40교로 확대하기로 했다.
도교육청 인성교육담당 관계자는 20일 “기기 사용이 늘고, 대면 소통을 줄어드는 등 급변하는 사회 속에서 인성교육이 매우 중요해지고 있다”며 “학생들이 생활 가까이에서 인성을 체득하고 실천할 수 있는 문화를 조성하기 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
