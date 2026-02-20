민주, ‘절윤 거부’ 장동혁 입장표명에 “제2의 내란” 맹폭
더불어민주당이 윤석열 전 대통령 내란 재판 1심 선고 결과에 대한 장동혁 국민의힘 대표의 입장 발표를 “제2의 내란”이라고 맹폭했다. 무기징역 선고에도 사법부의 형량 감경을 비판하며 강공 모드에 들어간 여당의 전방위 공세에 한층 힘이 실리는 양상이다.
정청래 민주당 대표는 20일 국회 최고위원회의에서 장 대표의 기자회견 관련 속보를 언급하며 “기절초풍할 일”이라고 평가했다. 그는 “장 대표는 ‘윤어게인’을 넘어선 윤석열 대변인인가. ‘윤·장 동체’인가“라며 “최소한의 염치도 없고 일반 상식조차 없는 폭언이자 망언”이라고 비판했다.
장 대표는 앞서 진행한 기자회견에서 윤 전 대통령에게 무기징역을 선고한 법원 판결에 대해 “아직 1심 판결일 뿐”이라며 “무죄 추정의 원칙이 적용돼야 한다”고 주장했다. 윤 전 대통령과의 절연을 요구하는 이들이 오히려 절연할 대상이라고도 강변했다.
정 대표는 “윤어게인 세력과의 절연을 요구하는 국민과 당내 생각 있는 의원들의 외침을 장 대표는 끝내 외면, 배신했다”며 “장 대표가 이끄는 국민의힘은 윤석열 내란세력과 함께 국민의 심판을 피할 길이 없어 보인다”고 지적했다.
민주당은 위헌정당 해산심판 청구도 재차 거론했다. 박수현 수석대변인은 “역사가 오늘 국민의힘의 입장을 제2의 내란으로 규정할 것”이라며 “국민의힘은 오늘로써 위헌심판 청구 대상 정당임이 분명해지는 선택을 했다”고 말했다.
공세는 윤 전 대통령에게 무기징역을 선고한 1심 재판부도 향했다. 법원이 초범, 장기간의 공직 생활, 고령 등 석연찮은 이유로 내란 우두머리인 윤 대통령에게 사실상 ‘법정 최저형’을 내렸다는 논리다. 정 대표는 “지귀연 판사는 역사의 법정에서 결코 자유롭지 못할 것”이라고 으름장 놨다.
사법개혁 관철 의지도 재차 강조했다. 정 대표는 “사법부가 제2의 내란의 불씨를 남기는 일이 없도록 대법관 증원·법왜곡죄 도입·재판소원제 도입 등 사법개혁을 확실하게 완성하겠다”며 “내란범에게 사면을 제한하는 사면금지법도 신속하게 통과시키겠다”고 밝혔다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
