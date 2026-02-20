한·미·그리스 ‘3자 조선 협정’ 체결 임박…중국 해양 패권 견제
한국이 미국·그리스와 조만간 조선 협정을 체결할 예정이라는 보도가 나왔다.
유럽연합(EU) 관련 사안을 다루는 온라인 매체 유락티브는 킴벌리 길포일 그리스 주재 미국 대사를 인용해 “한국과 그리스, 미국이 3자 조선 협정을 체결할 것”이라고 19일(현지시간) 보도했다. 보도에 따르면 이 발언은 길 대사가 지난 17일 참석한 포럼 ‘니시로스 대화’에서 나왔다.
김포일 대사는 “우리가 존중하고 보호할 동맹과 협정을 맺는 것은 도널드 트럼프 미 대통령의 우선적 과제”라고 덧붙였다. 매체는 3국 조선 협력 초기엔 방위 산업 분야에 초점이 맞춰질 것이라고 전했다.
그리스 신문 카티메리니도 트럼프 대통령은 18일 주미 그리스 대사 신임장 제정식에서 ‘조선’을 미국과 그리스 간 향후 중대 협력 분야로 지목했다고 보도했다. 신문은 또 트럼프 대통령이 그리스 대사에게 보낸 서신을 언급하며 미국의 호위함을 그리스 조선소에서 건조하는 방안을 논의 중이라고 덧붙였다.
이는 트럼프 행정부가 지난 13일 발표한 ‘미국의 해양 행동계획(MAP)’과 연관된 것으로 보인다. 이 계획은 한·미 관세 협상 당시 핵심 협력 사업으로 제시된 ‘마스가(MASGA‧미국 조선업 및 해양 안보 전략 구상) 프로젝트’와도 밀접한 관계 관계가 있는 것으로 풀이된다. MAP에는 “미국 조선업의 재활성화를 위해 한국과 일본의 역사적 협력을 계속할 것”이라는 내용이 명시돼 있다.
여기에는 동맹국과의 단계적 협력을 규정한 ‘브리지 전략’이 포함됐다. 이 전략은 외국 업체가 미국 조선소 인수나 현지 기업과의 파트너십을 통해 자본을 투입하고 궁극적으로 미국 내 생산 체제를 구축할 때까지 초기 물량 일부를 자국에서 건조할 수 있도록 허용하는 내용을 담고 있다.
그리스는 전 세계 상선단의 20%가량을 보유한 세계 최대의 선주국이다. MAP에 따라 한국 기술로 개조된 미국 조선소에서 그리스 선박을 건조‧수리 하도록 유도함으로써 유럽의 관문인 그리스 피레우스항을 장악한 중국 국영 해운사 코스코(COSCO)를 견제하려는 전략적 의도로 해석된다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사