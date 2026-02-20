‘부정선거 수사한다며 군 기밀 취득’ 노상원, 2심 징역 2년에 상고
12·3 비상계엄 당시 부정선거 수사에 동원하기 위해 군사기밀인 국군정보사령부 요원들의 명단을 취득한 혐의 등으로 기소된 노상원 전 국군정보사령관이 2심에서도 징역 2년이 선고되자 상고했다.
20일 법조계에 따르면 노 전 사령관 측은 전날 서울고법 형사3부(재판장 이승한)에 상고장을 제출했다. 2심 재판부는 지난 12일 1심과 마찬가지로 노 전 사령관에게 징역 2년과 추징금 2490만원을 선고했다.
노 전 사령관은 민간인 신분임에도 불구하고 2024년 9월부터 계엄 선포 후 부정선거 의혹을 수사하겠다며 문상호 전 정보사령관 등으로부터 정보사 요원들의 계급, 출신 등이 담긴 명단을 받은 재판에 넘겨졌다. 같은 해 8∼9월 현역 군인 2명에게 진급 알선을 명목으로 금품 2600만원을 취득한 혐의도 받았다.
2심 재판부는 “계엄 선포는 전시·사변 또는 이에 준하는 국가비상사태 발생 시 헌법질서 회복과 같은 소극적 목적을 위해서만 이뤄져야 한다”며 “실체적 요건이 갖춰지지 않은 상황에서 계엄 선포를 상정하면서 이에 동조해 동원 병력 구성과 구체적 임무를 정하고 준비한 것은 그 자체로 위헌·위법한 행위”라고 지적했다. 알선수재 혐의에 대해서도 “승진 심사에서 탈락해 절박한 상태에 있던 후배 군인들의 인사에 관여하려는 시도를 하고 그 과정에서 승진 청탁 알선 명목으로 금품을 수수했다”며 1심의 유죄 판단에 문제가 없다고 판시했다.
노 전 사령관은 전날 같은 법원 형사25부(재판장 지귀연) 심리로 열린 내란 ‘본류’ 재판에서는 내란중요임무종사 혐의로 징역 18년을 선고받았다. 재판부는 형을 선고하며 “(노 전 사령관은) 비상계엄 상황이 일정 기간 지속될 것으로 예상했다”며 “전반적인 비상계엄 관련 내용을 의논한 것으로 보여 주도적 역할을 한 것으로 판단된다”고 밝혔다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
