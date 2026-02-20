장동혁, “尹 무기징역 충분한 근거와 설명 없어, 무죄추정의 원칙 적용해야”
장동혁 국민의힘 대표가 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 1심 무기징역 선고와 관련해 “안타깝고 참담하다”면서 “1심 판결은 충분한 근거와 설명을 내놓지 못했다”고 사법부 판단을 정면 비판했다.
장 대표는 검은색 정장과 넥타이 차림으로 20일 국회에서 윤 전 대통령 선고 관련 기자간담회를 열고 “아직 1심 판결”이라는 점을 강조했다. 장 대표는 “무죄추정의 원칙은 누구에게나 예외 없이 적용돼야 한다”며 “윤 전 대통령은 탄핵을 통해, 국민의힘은 지난 대선을 통해 정치적 심판을 받았다”고 덧붙였다.
판사 출신인 장 대표는 내란 우두머리 혐의를 인정한 재판부에 의문을 제기했다. 장 대표는 “확신 없는 판결은 양심의 떨림이 느껴지기 마련”이라며 “판결문 곳곳에서 발견되는 논리적 허점들이 지귀연 판사가 남겨놓은 마지막 양심의 흔적들이라 믿는다”며 판결에 반박했다.
당내에서 분출해 온 ‘윤석열 절연’ 요구에는 선을 그었다. 장 대표는 이날 “이미 여러차례 사과와 절연에 대한 입장을 발표했다”며 “단호하게 절연해야 하는 세력은 오히려 절연을 앞세워 당을 갈라치기하는 이들”이라고 날을 세웠다.
이어 “설령 우리와 조금 다르다 해도 다양한 목소리와 에너지를 좋은 그릇에 담아내는 것이 국민의힘이 해야 할 역할”이라며 “그것이 진정한 덧셈정치이자 외연확장”이라고 강조했다.
장대표는 이재명 대통령과 민주당을 겨냥한 비판을 이어갔다. 장 대표는 “민주당은 이재명 대통령을 지키겠다며 각종 방탄 악법을 밀어붙이는 것도 모자라 현역 의원 87명이 공소취소 모임까지 만들었다”며 “법적 심판을 회피하는 이 대통령과 민주당 행동이 진정 부끄러운 것이며 국민께 사죄해야 할 일”이라고 덧붙였다.
또 장 대표는 “국민의힘이 놓치고 있는 것은 우리의 역할”이라며 “국민의 소중한 한 표 한 표를 지키기 위해 선거 시스템을 어떻게 바꿀 것인지 국민이 당의 역할을 묻고 있다”며 부정선거론을 의식한 듯한 견해도 내놨다.
장 대표는 “진정으로 대한민국을 지키려 한다면 국민의힘의 팔다리를 잡고 서로 끌어당기려 하지 말고 국민의힘 깃발 아래 모여 힘을 합쳐달라”며 “모든 답은 선거 승리에 있다. 선거에서 지면 우리가 할 수 있는 일은 아무것도 없다”며 당원들을 독려했다.
최수진 기자 orca@kmib.co.kr
