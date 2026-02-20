카카오, S&P 글로벌 기업 평가서 4년 연속 상위기업 포함
카카오가 글로벌 신용평가사 S&P 글로벌의 ‘기업 지속가능성 평가(CSA)’에서 4년 연속 상위 기업으로 선정됐다고 20일 밝혔다.
카카오는 이번 평가에서 ‘인터랙티브 미디어·서비스&홈 엔터테인먼트(IMS)’ 산업군에서 전년보다 6점 오른 76점을 기록하며 상위 5%에 포함됐다. 해당 산업군 148개 기업 중 2위에 해당하는 성과다. 산업군별 상위 5%에 포함된 국내 기업은 모두 5곳인데, IMS 산업군의 경우 카카오가 유일하다.
거버넌스와 환경, 사회 전반의 여러 항목에서 고르게 우수한 평가를 받았다.
S&P 글로벌은 매년 기업 환경, 사회, 지배구조 전반을 평가하며 산업군별 우수 기업을 선별해 ‘지속가능성 연례보고서’를 발표한다. CSA 평가는 기업 지속가능 경영 수준을 판단하는 공신력 있는 주요 지표로, 공시 신뢰성과 실행력을 종합적으로 평가한다.
올해는 59개 산업군에서 9200여개 평가 대상 기업 중 848개 기업만 연례보고서에 이름을 올렸다.
카카오는 “앞으로도 글로벌 기준에 부합하는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 지속 강화하고 이해관계자와 함께 지속 가능한 미래를 만들어가는 기업으로 자리매김해 나가겠다”고 말했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사