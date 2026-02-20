北 9차 당대회 개막… 김정은 “국가 지위, 불가역적으로 다져”
김 위원장 집권 후 세 번째 당대회
개회사서 실용적 경제정책 강조
북한의 최대 정치 이벤트인 조선노동당 제9차 대회가 19일 개막했다. 김정은 북한 국무위원장은 경제 성과와 함께 핵보유국으로서 북한의 국가적 지위를 부각했다. 체제 안정과 성과 과시를 통해 내부 결속을 강화하려는 의도로 해석된다.
조선중앙통신은 20일 제9차 당대회가 전날 수도 평양에서 개막했다고 보도했다. 북한은 당대회를 통해 지난 5년간의 성과를 결산하고, 향후 5년간의 대내·대외 정책의 방향을 발표한다.
김 위원장은 개회사에서 경제회복과 인민생활 개선, 지방발전 정책, 인민경제 5개년 계획 등 실용적 경제정책을 강조했다.
그는 “앞날에 대한 낙관과 자신심에 충만되어 당 제9차대회에 임하고 있으며 이는 실로 커다란 변화이고 발전이며 현 단계에서의 자부할만한 성과”라고 밝혔다. 또 “국가의 지위를 불가역적으로 굳건히 다짐으로써 세계정치구도와 우리 국가에 미치는 영향관계에서 커다란 변화를 가져왔다”고 평가했다.
김 위원장이 언급한 ‘국가의 지위’는 핵보유국을 의미한다. 핵 보유를 통해 외교적 협상력과 전략적 입지를 강화했음을 강조한 발언으로 풀이된다. 김 위원장은 “우리의 사회주의 건설을 더욱 힘있게 다그쳐나가는데 유리한 조건과 환경도 마련됐다”고 자평했다.
그는 5년 전 8차 당대회 소집 당시를 회고했다. 김 위원장은 “자체를 보존하기 힘들 정도로 엄혹했다”며 “적대세력들의 야만적인 봉쇄와 제재책동이 더 극심해지는 속에 연이어 겹쳐드는 자연재해와 보건위기상황으로하여 모든 분야의 발전이 심히 억제됐었다”고 떠올렸다. 이어 “지난 5년과 같이 간고하고 힘겨운 환경을 극복하며 커다란 성과를 이룩한 때는 일찍이 없었다”며 “오늘날에 와서는 모든 것이 근본적으로 달라졌다”고 했다.
김 위원장은 개회사에서 미국이나 한국, 핵 역량 등을 언급하지 않았다. 대신 경제에 많은 부분을 할애했다. 그는 “오늘 우리 당 앞에는 경제건설과 인민생활을 추켜세우고 국가사회생활의 모든 분야를 하루빨리 개변해야 할 무겁고도 절박한 역사적 과제들이 나서고 있다”고 말했다.
그러면서 “새 전망계획기간은 새시대 지방발전정책, 농촌혁명강령을 비롯하여 인민의 세기적 숙망을 실현하기 위해 책정하고 시발을 뗀 중장기적인 계획들을 본격적으로 진척시켜야 할 중대한 시기”라고 강조했다.
김 위원장의 딸 주애는 집행부 명단이나 북한 매체가 전한 사진 속에서는 포착되지 않았다. 딸 주애에게 새로운 정치적 위상이 부여될 가능성과 함께 추후 당 대회 또는 관련 부대행사에 등장할지에 관심이 쏠린다. 여동생인 김여정 부부장은 8차 당대회에 이어 이번에도 집행부에 이름을 올리고 주석단에 앉았다.
김 위원장은 이번 당대회를 통해 내부 결속을 강화하고, 핵무력을 기반으로 한 국제적 입지를 선전할 것으로 보인다. 양무진 북한대학원대학교 석좌교수는 “북한이 이번 당대회에서 핵무력 완성이 북·중·러 연대를 바탕으로 더욱 안정적인 기반 위에서 진행되고 있음을 강조할 것”이라고 분석했다.
