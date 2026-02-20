30년 숙원 낙동강 물 문제 해법 찾나… 부산·경남 머리 맞댄다
5년 정체 취수원 다변화 재논의
주민 우려·농업 피해 대책 집중 협의
정부·지자체·주민 첫 공식 간담회
30년 넘게 이어진 부산 시민의 숙원 ‘낙동강 수계 취수원 다변화 사업’이 다시 논의 테이블에 오른다.
부산시는 20일 오후 경남도청에서 ‘취수원 다변화 사업 관련 관계기관 간담회’를 연다고 밝혔다. 박상웅 국회의원 제안으로 마련된 이번 회의에는 박형준 부산시장과 박완수 경남도지사, 의령군수·창녕군수, 정부 관계자, 주민 반대대책위원장 등이 참석한다.
낙동강 취수원 다변화 사업은 2021년 ‘낙동강 통합물관리 방안’ 이후 5년 가까이 별다른 진전을 보이지 못했다. 특히 취수 지역 주민들의 농업 피해 우려와 보상 문제를 둘러싼 갈등이 이어지며 사업은 사실상 교착 상태에 빠져 있었다.
이번 간담회에서는 취수 계획과 함께 피해 예방 대책, 지역 상생 지원 방안이 집중 논의될 예정이다. 부산과 경남은 주민 의견을 사업 계획에 반영하고, 정부와 지자체가 공동으로 해법을 모색하겠다는 입장이다.
박 지사는 “안정적인 물 공급이라는 공익 가치와 함께 주민 수용성 확보가 전제돼야 한다”고 강조했다. 박 시장도 “이번 논의가 상호 신뢰를 바탕으로 실질적 해법을 찾는 계기가 되길 기대한다”고 밝혔다.
