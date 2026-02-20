영등포구, 운동 인증 청년에 최대 10만원…1800명 모집
서울 영등포구가 체육시설에서 운동한 뒤 인증하면 수강료 일부를 지원하는 ‘영등포 청년 오운완’ 프로젝트를 시행한다. 오운완은 ‘오늘도 운동 완료’의 줄임말이다.
영등포구는 청년 오운완에 참가할 19~39세 청년 1800명을 다음 달 2일부터 6일까지 모집한다. 신청일 기준 6개월 이상 영등포구에 거주 중이고 본인 소득이 기준 중위소득 150%(약 384만원) 이하면 신청할 수 있다. 접수는 영등포구 홈페이지에서 받는다. 대상자는 무작위 추첨으로 선정된다.
선정된 청년은 영등포구 체육시설에서 헬스, 클라이밍, 필라테스, 요가, 주짓수, 수영, 크로스핏 등 원하는 종목을 자율적으로 선택해 운동하면 된다. 이후 ‘영등포 청년 네이버 카페’ 또는 개인 SNS에 해시태그(#영등포청년오운완)를 포함한 인증 게시물을 올리면 된다. 수강료 90% 범위에서 연간 최대 10만원을 지원받는다.
영등포구는 청년 오운완이 단순히 보조금을 지급하는 사업이 아닌 점을 강조했다. SNS 인증과 연계한 사후 지원 방식으로 청년들의 자발적인 운동 습관을 형성하는 데 초점을 맞췄다는 것이다.
최호권 영등포구청장은 20일 “바쁜 일상 때문에 운동을 미뤄온 청년들이 건강과 활력을 되찾기를 바란다”며 “청년들에게 도움이 되고 체감할 수 있는 실질적 정책을 확대하겠다”고 말했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
